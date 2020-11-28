Ayıp olmasın diye yaptığımız sahte hareketler
TUVALETTE boşaltım yapıldığı belli olmasın diye musluğu açıp ses duvarı oluşturmak.
UMUMİ tuvaletlerde yanımızdaki bize "Cık cık cık!" demesin diye ellerimizi yıkamak.
NE dediği anlaşılmayan mesajlara uzun uzun yazmak yerine sıfatsız bir smiley ekleyip cevap göndermek.
MİSAFİR uğurlarken insanlar ufuk çizgisinden kaybolana kadar kapıyı kapatmayıp arkasından bakmak.
OTOBÜSTE "Duracak" düğmesine erken basıldığı fark edildiği halde mecburen yanlış durakta inmek.
ÇOK komik bir şey anlatacağını iddia eden birisinin gerçekten komik olmayan laflarına gülmek.
KISA boylu erkek arkadaş komplekse girmesin diye yanında düz ayakkabı giymek.
FACEBOOK ya da sosyal medya ortamlarında, yazdıklarıyla insanın içini bayan kişileri, bir türlü takipten çıkartamamak.
EVE temizlikçi gelmeden önce dip köşe temizlik yapıp evi cillop gibi bırakmak.
BAKKALA, markete sipariş verirken iki üç parça şey için gelmesin diye ihtiyaç olmayan şeyleri de yanına eklemek.
SESİNİN çok güzel olduğu konusunda en ufak bir şüphesi olmayan bet sesli arkadaşın şarkısını büyük bir sabırla dinlemek.
ÇOK özür diliyorum, osuruk hadisesi gerçekleştiren bir bireye karşı hiçbir şey olmamış gibi davranmak.
Onedio.com
LÜZUMSUZ BİLGİLER
Coronavirüs nedeniyle 14 gün karantinaya alınan Burcu Öner, bu süreyi doğduğu hastane odasıyla aynı odada geçirmiş.
TESPİTLİ YORUM
@DoguErgildogu Menko Polhukam:
Corona eşiniz gibidir. Önce onu kontrol etmeye çalışırsınız.
Edemeyeceğinizi anladığınızda onunla birlikte yaşamayı öğrenirsiniz.
Öğrenemezseniz sonuçlarını siz düşünün...
NE KADAR OLDU?
İngiliz yazar Shreidan Simove, erkeklerin cinsellikten başka bir şey düşünmediğini göstermek için 200 sayfalık boş kitap hazırlayalı 9 YIL OLDU
AlkışlıYorum
"ARABA kullanmaktan korkuyorum" dedi. "O zaman otomatik vitesli araba kullan, daha kolay olur" dedim.
"Araba otomatik mi çalışıyor?" dedi.
Uzay Yolu dizisinde bile gemiyi kaptan kullanıyor be kadın!
Yasal Uyarı: Yayınlanan köşe yazısı/haberin tüm hakları Turkuvaz Medya Grubu’na aittir. Kaynak gösterilse veya habere aktif link verilse dahi köşe yazısı/haberin tamamı ya da bir bölümü kesinlikle kullanılamaz.
Ayrıntılar için lütfen tıklayın.
Ayrıntılar için lütfen tıklayın.
Abone olmak için daha iyi bir zaman olamaz. E-Gazeteye abonelik aylık sadece 6,49 TL. E-Takvim aylık sadece 2 TL. Hemen katılmak için tıklayınız.
- İşe yaramaz olduğunu bildiğimiz halde yapmaya devam ettiğimiz şeyler 27 Kasım 2020, Cuma TELEFONU açmak için en az 2 kere çalmasını beklemek. Özellikle ev telefonu ile büyüyen nesil bunu daha iyi anlar...
- Kafadan uydurup söylediğimiz 11 meşhur şarkı sözü 26 Kasım 2020, Perşembe SADECE yabancı şarkılar için değil, Türkçe şarkılar için de yapmışızdır bunu. Üstelik nedense birçoğumuzun aklına...
- Eşlerin uykusunda saçmaladıkları 25 Kasım 2020, Çarşamba Yabancı mizah sitesi www.buzzfeed.com'un 'Eşlerinizin uykusunda neler saçmalar?' adlı anketine gelen yorumları...
- Nesli tükenen eşyalar-1 24 Kasım 2020, Salı Geyikli Duvar Kilimi: Kadife gibi yumuşacık olurdu. Renkleri göz alıcıydı. Geyikler, kilimden ya da halıdan...
- Her erkeğin askerde karşılaştığı devreler 23 Kasım 2020, Pazartesi Tiki olan adam BAZILARI küfreder, bazıları güler, bazıları da yerinde duramaz. Hiçbir zaman esprilerine gülünmemesine...
- İşe yaramaz olduğunu bildiğimiz halde yapmaya devam ettiğimiz şeyler
- Kafadan uydurup söylediğimiz 11 meşhur şarkı sözü
- Eşlerin uykusunda saçmaladıkları
- Nesli tükenen eşyalar-1
- Her erkeğin askerde karşılaştığı devreler
- Keşke olmasaydı dediklerimiz
- 25’inden sonra öğrendiğin gerçekler
- Kandırılmamak için bunlara dikkat
- Kapak sözler
- Yapmaya başladığınız anda hayatınızı düzene sokacak tavsiyeler