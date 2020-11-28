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Lütfi Albayrak Lütfi Albayrak
  • 28 Kasım 2020, Cumartesi

Ayıp olmasın diye yaptığımız sahte hareketler

MİSAFİRLİKTE öve öve bitirilemeyen rezil yemeklerden yemek.
TUVALETTE boşaltım yapıldığı belli olmasın diye musluğu açıp ses duvarı oluşturmak.
UMUMİ tuvaletlerde yanımızdaki bize "Cık cık cık!" demesin diye ellerimizi yıkamak.
NE dediği anlaşılmayan mesajlara uzun uzun yazmak yerine sıfatsız bir smiley ekleyip cevap göndermek.
MİSAFİR uğurlarken insanlar ufuk çizgisinden kaybolana kadar kapıyı kapatmayıp arkasından bakmak.
OTOBÜSTE "Duracak" düğmesine erken basıldığı fark edildiği halde mecburen yanlış durakta inmek.
ÇOK komik bir şey anlatacağını iddia eden birisinin gerçekten komik olmayan laflarına gülmek.
KISA boylu erkek arkadaş komplekse girmesin diye yanında düz ayakkabı giymek.
FACEBOOK ya da sosyal medya ortamlarında, yazdıklarıyla insanın içini bayan kişileri, bir türlü takipten çıkartamamak.
EVE temizlikçi gelmeden önce dip köşe temizlik yapıp evi cillop gibi bırakmak.
BAKKALA, markete sipariş verirken iki üç parça şey için gelmesin diye ihtiyaç olmayan şeyleri de yanına eklemek.
SESİNİN çok güzel olduğu konusunda en ufak bir şüphesi olmayan bet sesli arkadaşın şarkısını büyük bir sabırla dinlemek.
ÇOK özür diliyorum, osuruk hadisesi gerçekleştiren bir bireye karşı hiçbir şey olmamış gibi davranmak.
Onedio.com

LÜZUMSUZ BİLGİLER
Coronavirüs nedeniyle 14 gün karantinaya alınan Burcu Öner, bu süreyi doğduğu hastane odasıyla aynı odada geçirmiş.

TESPİTLİ YORUM
@DoguErgildogu Menko Polhukam:
Corona eşiniz gibidir. Önce onu kontrol etmeye çalışırsınız.
Edemeyeceğinizi anladığınızda onunla birlikte yaşamayı öğrenirsiniz.
Öğrenemezseniz sonuçlarını siz düşünün...

NE KADAR OLDU?
İngiliz yazar Shreidan Simove, erkeklerin cinsellikten başka bir şey düşünmediğini göstermek için 200 sayfalık boş kitap hazırlayalı 9 YIL OLDU

AlkışlıYorum
"ARABA kullanmaktan korkuyorum" dedi. "O zaman otomatik vitesli araba kullan, daha kolay olur" dedim.
"Araba otomatik mi çalışıyor?" dedi.
Uzay Yolu dizisinde bile gemiyi kaptan kullanıyor be kadın!

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Haberler Yazarlar Lütfi Albayrak Ayıp olmasın diye yaptığımız sahte hareketler
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