Yapmaya başladığınız anda hayatınızı düzene sokacak tavsiyeler

ALIŞVERİŞTEYKEN, eşit uzunluktaki kasa sıralarından hangisini seçeceğinize karar veremiyorsanız, çok çocuklu olan sırayı seçin.

ARABANIN kapısını açarken sağ elinizi kullanın.

İstemsizce arkanıza bakmanızı ve yolu kontrol etmenizi sağlar.

MİKRODALGADA yemek ısıtmadan önce, yemeğin üzerine biraz su serpin.

DAİRENİZİN su vanasının nerede olduğunu öğrenin. Acil bir durumda onu aramak pek keyif verici bir deneyim olmayacaktır.

HEYECANLI biriyle konuşuyorsanız, söylediklerini kafanızı sallayarak takip edin.

ÇAY, kahvede şekerden bir türlü vazgeçemiyorsanız, bardağa önce şeker atın.

Ne kadar şeker aldığınızı gözlerinizle görürsünüz ve ister istemez kısmak istersiniz.

HEDİYE verirken kısa bir açıklama yapın. Hatta mümkünse ufak bir hediye kartına bunu yazın. Çok daha anlamlı ve üzerine düşünülmüş bir jest olacaktır bu.

BIR yazıyı kapatmak istiyorsanız karalamak yerine üzerine başka harfler yazın. Böylelikle tamamen okunmaz olur.

KÖPEĞİNİZİ gezmeye çıkardıysanız ve bir şeyin kokusunu aldıysa onu engellemeyin, tasmasını çekmeyin.

YENİ bir eve taşınırken evdeki demirbaşların ve diğer şeylerin fotoğrafını çekin.

Evden çıkarken ev sahibi hasarları bahane ederek depozitonuza çökmek isterse fotoğrafı gösterirsiniz.

YENİ bir eve taşınırken, o evin adresini verdiğiniz aboneliklerin bir listesini oluşturun.

YANINIZDA sağlıklı atıştırmalıklar taşıyın. Eğer onları canınız yemek istemezse, muhtemelen acıkmadınız.

Yalnızca canınız sıkıldı.

SIKICI işleri yaparken podcast dinlemek, yapılan işe keyif kattığı gibi zamanınızı verimli bir şekilde değerlendirmenin güzel bir yoludur.

ERKEN kalkmak istiyorsanız, kalkar kalkmaz yapmaktan keyif aldığınız, farklı bir şey yapın.

LÜZUMSUZ BİLGİLER

Bir teoriye göre sarımsağın doğal antibiyotik sayılması ve vampirliğinde bir hastalık olarak görülmesi nedeniyle vampirleri korkutmak için sarımsak kullanılıyordu.

TESPİTLİ YORUM

Şu Cumartesi ile Pazar gününün arasına bir gün daha koymak lazım. Olmuyo böyle...

NE KADAR OLDU?

Bursa'nın İnegöl İlçesi'nde evi yanan adam, yaşadığı panikle evini izlerken maske ve mesafe kurallarına uymadığı için 900 TL para cezası kesileli 2 GÜN OLDU

ALKIŞLIYORUM

BİR alkış da, yaptığımız kaza sonrası polisin "İki günlük ehliyetle trafiğe mi çıkıyosun lan!" sorusuna, "Ehliyet iki günlük de ben iki senedir araba kullanıyorum" diyerek ceza yememize sebep olan kardeşime gelsin...