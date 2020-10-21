Erkeği yakışıklı gösteren detaylar
Haliyle bir tık daha yakışıklı gözükmek istemenizin hiçbir sakıncası yok. Birtakım ufak değişikliklerle birçok kızı kendinize dönüp dönüp tekrar baktırabilirsiniz. İşte o ufak değişikliklerden bazıları:
YANINDA daha tipsiz bir erkeğin olması.
TELEFONDAKİ retrica filtresi.
1) Neye güldüğü...
2) Nasıl güldüğü...
BU ikisinden olur alırsa er kişi yakışıklılık algısını tavan yaptırabilir.
BİLGİ! Ağzını açınca çirkinleşen dünya yakışıklısındansa, hayranlık uyandıran çirkin erkek yeğdir.
ÖZGÜVEN! Bu adamda ne var da bu kadar çekici dedirtir.
YANINDA güzel bir kızın olması da olabilir.
Kadınlar bu gibi çiftlerin neden birlikte olduğunu önce merak eder, sonra da çift hakkında konuştukça o kızı kıskanmaya, erkeği de daha yakışıklı görmeye başlarlar.
Gözlemlerime dayanarak konuşuyorum.
SES tonu! Bu konuyu anlamış değilim ama ses tonuna aşık olan kızlar tanıyorum.
SAÇ, sakal ve güneş gözlüğü. Doğru saç şekli, doğru sakal kesimi ve doğru güneş gözlüğüyle yakışıklılık tabirinin daha ötesi olan karizmaya geçiş yaparsınız,
ŞÖHRET! Ünlü kişi her zaman 1-0 önde başlıyor.
Hiç kuşkusuz yaptığı mesleğin kendisine kattığı karizma...
KOMİK olmasıdır.
Hiç tartışmasız güldüren erkekler ön planda.
BİLİMSEL olarak kanıtlanmış yöntemler belirlenmiş. (Business Insider'ın yalancısıyım)
Kırmızı giymek. (Güç sembolü olarak görülüyor.)
Kirli sakal. (Olgunluk ve erkeksiliği işaret ediyor.)
Karizmatik duruş.
(Dik dur eğilme.)
Gülümsememek...
(Gülümsemek erkeği gevşek gösteriyormuş.)
Kaslar... (Subliminal olarak iyi genlerim var görüntüsü veriyormuş.)
Terlemek. (Ter içindeki bir bileşim kadınları harekete geçiriyormuş. Tabii leş gibi ter kokusuyla değil.) eksiseyler.com
TESPİTLİ YORUM
Derste "Hep aynı parmakları görüyorum" diyen hocama; değişik olsun diye orta parmağımı kaldırdım.
Dersten attı, mağdurum!
NE KADAR OLDU?
ABD'li bir baba, kızı prenses olmak istediği için Afrika'da küçük bir toprak satın alıp krallığını kuralı 6 YIL OLDU
AlkışlıYorum
ANNEM, oğlu olsun çok istemiş ama iki kız evlat sahibi olmuş. Kocamı evlendiğimiz ilk günden itibaren oğlu gibi sevdi ve benimsedi. Bazen "Acaba damadını benden daha mı çok seviyor?" diye düşünmüyor değilim. Nasıl düşünmem ki? Geçen gün dili sürçtü ve beni arkadaşına, "Damadımın karısı" diye tanıttı...
Fıkra
HAYVANAT bahçesinde iki ahtapot kollarını birbirine sarmış dolaşıyorlardı. Erkek ahtapot eğildi, hafif bir sesle dişi ahtapotun kulağına fısıldadı:
- Ne güzel bir gece değil mi sevgilim? Mehtap, yıldızlar, sen, ben...
Ve bu güzel gecede seninle ikimiz böyle kol kola kol kola kol kola kol kola kol kola kol kola kol kola kol kola kol kola dolaşıyoruz...
Yasal Uyarı: Yayınlanan köşe yazısı/haberin tüm hakları Turkuvaz Medya Grubu’na aittir. Kaynak gösterilse veya habere aktif link verilse dahi köşe yazısı/haberin tamamı ya da bir bölümü kesinlikle kullanılamaz.
Ayrıntılar için lütfen tıklayın.
Ayrıntılar için lütfen tıklayın.
Abone olmak için daha iyi bir zaman olamaz. E-Gazeteye abonelik aylık sadece 6,49 TL. E-Takvim aylık sadece 2 TL. Hemen katılmak için tıklayınız.
- Şanslı mı şanssız mı? 20 Ekim 2020, Salı FRANE Selak, lotoda büyük ikramiyeyi kazanmadan önce ölüme defalarca kez çalım atmış bir adam. Yaşadıklarını göz...
- Tatilde köye gidenler 19 Ekim 2020, Pazartesi 1. Aşırı oksijenden dolayı sabah ezanında uyanmak... Nedense sanki saatlerce uyumuşsun gibi bir dinlenmişlik hissi...
- Muhteşem Frank 18 Ekim 2020, Pazar ADAMIN biri sokağa daha adımını atar atmaz boş bir taksi bulmayı başarmış. Taksiye bindiğinde şoför, "Mükemmel...
- Erkeklerin kadınları etkilediğini zannettiği cümleler 17 Ekim 2020, Cumartesi ERKEKLER bazı cümleleri ile karşısındaki insanı etkileyebildiğini düşünüyor. Bazen kadınlar da 'Bırakalım öyle...
- İkinci el otomobil replikleri 16 Ekim 2020, Cuma İçinde sigara içilmemiş araç. Küfür edilmemiş olanı da bunun bir üst versiyonudur. Çalışır, yürür durumdadır. 3...
- Şanslı mı şanssız mı?
- Tatilde köye gidenler
- Muhteşem Frank
- Erkeklerin kadınları etkilediğini zannettiği cümleler
- İkinci el otomobil replikleri
- Siz hangi taraftaydınız?
- Aşk acısının söylettikleri...
- Söyleyeni inanılmaz entelektüel hissettiren nadide sözcükler
- Angut musun yoksa ukala mı?
- Mağdur kıllılar