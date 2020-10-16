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Lütfi Albayrak Lütfi Albayrak
  • 16 Ekim 2020, Cuma

İkinci el otomobil replikleri

İçinde sigara içilmemiş araç.
Küfür edilmemiş olanı da bunun bir üst versiyonudur.
Çalışır, yürür durumdadır.
3 ay sonra ne olacağının garantisini veremem tabii.
Dosta gider.
Son dönemin yükselen yıldızıdır dosta gider... Her 10 ilandan 9'unda rahatlıkla görülüyor.
Hasar ve boya takıntısı olanlar aramasın.
İnsan bunu okuyunca özür dileyesi geliyor.
Bayandan temiz, az kullanılmış araç.
Yılların eskitemediği, okunduğu an satın alma isteği uyandıran sihirli kelimeler topluluğu...
Boş yapacaksan arama.
Bunun anlamı "Araba ağır hasarlı ama kafamı ütüleme alacaksan al" demektir.
Gazını doldur, bin, git.
Tertemiz araç!
Bu kadar iddianın üzerine kimse ekspertize gitmeye cesaret edemez tabii!
Emekli Albay'dan çok az kullanılmış, 20.000 km'de araç.
Doğruluk payı en yüksek ilan olsa da fiyat bakımından biraz yakabilir.
Acil ihtiyaçtan satılık!
İhtiyacım olmasa satmazdım.
O kadar acil ki piyasanın 2 katına satışa sunuyorum ama hemen satılsın istiyorum!
Alana şimdiden hayırlı olsun.
"Benim aracım mükemmel, hızlı satılma ihtimali çok yüksek" mesajı verilerek kullanıcıyı harekete geçirme taktiği...
Şişirilmiş hasar kaydı var.
Kesinlikle şişirmişlerdir kardeşim... Ştt... Tamam.
Bu arabayı bilen alır.
Bu arabayı bilmeyen de ne bileyim?
Kazası yok, tertemiz araba!
Hep şişiriyorlar, hep...
Şirket araç verdiği için satıyorum.
Yoksa hiç verir miyim güzel arabamı? (2 ay sonra yolda kaldı)
Değişeni yok. Pazarlık sünnettir.
Pazarlık fiyatı başkadır ama tabii...

LÜZUMSUZ BİLGİLER
2008'de bir geminin çapasının yanlışlıkla yer altındaki internet kablolarından ikisini kesmesiyle Asya'nın internet kapasitesi % 72 azalmıştı.

TESPİTLİ YORUM
Annemle kavgamız 30 saniye, kavga bittikten sonra kendi kendine konuşması 5 saat.

NE KADAR OLDU?
Christoph Daum: "3-5 gram kokain satın aldığım iddia edildi.
Ben hiçbir zaman satın almadım.
Her zaman bana ücretsiz ikram edilmişti" diyeli 20 YIL OLDU

AlkışlıYorum
HAFTASONU gezmelerinde, köy evinin kapısında zincir ile bağlı köpeğin yetişemeyeceği alanda artistlikler yaptım. Ev sahibi kapıya çıkınca köpeğin yanına gittim, zincirin bağlı olmadığını gördüm.
Sevgili köpek, insan ile insan olmadığın için teşekkürler.

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