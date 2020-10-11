Mağdur kıllılar
Havuzlarda bonenin kar etmeyeceği erkek modelidir.
O yüzden havuzlarda bu kategorideki abilerimize, bonenin yanı sıra dalgıç mayosu zorunluluğu da getirilmesi gerekir... Aslında denizde ya da havuzdan çıktıktan sonra üstündeki suyun kılların arasında süzülüp gitmesindeki ahengi yakalamanız lazım.
Değişik bir rahatlama şeklidir.
Hemen iğrenmeyin işin değişik tarafından bakın.
Bakış açınızı değiştirin.
Hele omuzların üstündeki apolet yerini alan kıllar insana hürgenarellik hissi verir. Ah be abiler ablalar, yadırgamayın şu garipleri bazıları var ki ben biliyorum. Nerden mi?
Bizzat kendimden. Kesmek zorunda kalıyorsun, sonra ormanlaşıp geri dönüş yapıyor.
Hele bir arkadaşımın çocuğu, babasını bir at gibi kullanırken gördüm.
Evet evet sırtındaki yeleleri çocuk tutmuş 'Deh! Deh!" diyordu. Ne yapsın baba yüreği acısa da çocuğu oynasın. Hem kıllar bir işe yarasın değil mi?
Başımıza kim getirdiyse bu metroseksüel erkek hikayesini lanet olsun.
Ondan sonra kızlar süt gibi çocuk sever oldu. Ne var biz de sütlü kadayıfız kardeşim.
O şekilde bakın.
Dedim ya bakış açınızı değiştirin. "Epilasyon diye bir şey var" diyor bacılarımızdan birisi.
Halbuki ben diyor muyum sana pala remzi gibi dolaşırken "Remzi abi epilasyon var" diye.
Ama sen kendini kedi gibi görüyon da valla ben mucuuk hareketi yapasım geliyor. Niye yüzümüze vuruyonuz. Kıllıysak bizim de yüreğimiz var.
LÜZUMSUZ BİLGİLER
Birçok filmi olmasına rağmen Jason Statham'ın kazandığı tek ödül Kadın Film Eleştirmenleri Camiası Ödülleri'nin verdiği "En Saldırgan Erkek Karakter" ödülüdür.
TESPİTLİ YORUM
Elektriğin gittiğini unutup düğmeye basıp, sonra tekrar basıp;
"Ulan şimdi bu açık mı kapalı mı?" diye dertlenirim.
NE KADAR OLDU?
Bülent Ersoy Hindistan gezisinde kendisini Buda zanneden insanlara "Kalkın evladım, ben Buda falan değilim" diye bağıralı 3 YIL OLDU
AlkışlıYorum
KALABALIK ortamda kadının biri fenalık geçiriyor, anlıyoruz ki şekeri düşmüş.
Yanımda kardeşim var hemen cebimden para verip tatlı bir şeyler almaya gönderiyorum.
Elinde bir tepsi baklavayla çıkıp geliyor. Cebime daha dikkatli bakınca son param olan 200'lük banknotu kardeşime tatlı alması için verdiğimi anlıyorum.
Tabi ki benim de şekerim düşüyor...
Baklavadan birkaç parça alınca düzeliyorum neyse ki.
Ahalinin de şekeri düzeliyor tabi. Ne diyelim; afiyet şeker olsun...
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