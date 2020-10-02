Kızlar neden evde kalır
Mağaza 5 katlıdır ve her kat çıkıldıkça, erkeklerin nitelikleri de yükselmektedir.
Mağazada sadece tek bir kural geçerlidir:
Herhangi bir katın kapısından içeri giren kadın, o kattan alışveriş yapmak zorundadır ve eğer bir üst kata çıkmak isterse, tekrar aşağı katlara inemez. Bir gün bir grup kız arkadaş, kendilerine erkek seçmek için mağazaya gider. Ve...
1. Kat: Kapıda şunlar yazılıdır: "Bu kattaki erkeklerin çalışacak bir işleri var ve çocukları da severler." Kızlar yazılanları okur ve şöyle derler: "Eh, hiç yoktan iyidir. Ama bir de üst kata bakalım." 2. Kat: Kapıda yazılanlar:
"Buradaki erkeklerin iyi bir işleri var. Çocukları severler ve son derece yakışıklıdırlar." Kızlar: "Hımmm, hiç fena değil ama acaba bir üst katta ne var?" 3. Kat: "Buradaki erkeklerin çok iyi birer işleri var. Çocukları severler, son derece yakışıklıdırlar ve ev işlerine de yardım ederler." Kızlar: "Aman Tanrım! Çok etkileyici ama yukarıda başka katlar da var." 4. Kat: "Buradaki erkeklerin işleri çok iyi, çocukları çok severler. Gayet yakışıklı olup, ev işlerine yardım ederler ve ayrıca son derece romantiktirler." Kızlar çığlık atmaya başlarlar: "İnanılmaz! Bir üst katta bizi neyin beklediğini bir düşünün!" Ve bir kat daha çıkarlar...
5. Kat: Şunlar yazmaktadır: "Bu kat boştur.
Ve sadece kadınları memnun etmenin mümkün olmadığını kanıtlamak için konmuştur.
Çıkış soldadır; umarız inerken merdivenlerden yuvarlanırsınız..."
LÜZUMSUZ BİLGİLER
Harvard Üniversitesi'nin yaptığı bir araştırmaya göre, arkadaş sahibi olmamak en az sigara içmek kadar ölümcül olabilir. Çünkü ikisi de kanı pıhtılaştıran proteinlerin seviyesini etkiliyor.
TESPİTLİ YORUM
Her şeyi yapacak kadar istekli, hiçbir şey yapamayacak kadar yorgunum.
İşte hayatımın özeti.
NE KADAR OLDU?
Konya'da düğün günü damadın işyerini soyan hırsız, damadı gerdekteyken arayıp "Dükkan elden gidiyor siz keyfinize bakın" diyeli 15 YIL OLDU
AlkışlıYorum
YAKINDA kardeşi doğacak olan 5 yaşındaki yeğenime kıskanmasın diye soruyorum:
"Ahmet, kardeşin gelirken sana hangi oyuncaktan getirsin?" İki göz bilgisayar ekranında, bir el mouse üzerinde oyun oynarken cevap veriyor:
"Annemin karnında oyuncakçı dükkanı mı var Allah Allah, nasıl getirsin bebek oyuncağı?"
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