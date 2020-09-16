Kavgada kadın ve erkek
Birbirleriyle anlaşmaları dünyanın en imkansız şeylerinden biridir. Çünkü beyin lopları farklıdır. Düşünsenize, gökkuşağının bütün renklerini gören bir kadın ile sadece dünyaya siyah ve beyaz bakan erkeğin nasıl anlaştığını.
Çok iyi anlaşıyoruz diyen bir çiftte, mutlaka bir taraf karşı tarafın büyüklüğünü kabul etmiştir.
Yani uyumlu olmaya karar vermiştir.
Genelde de kadınlar haklı çıkar.
Neyse, esas konumuz bu anlaşamazlıklardan kavgalar çıkar ve bu kavgada enteresan sözler söylenir.
KADININ FENDİ
Kadın kısmı olay anında daha üstündür. Çünkü erkek iki kelamı bir yerine getirmeye çalışırken otomatiğe bağlanmış bir çene ile karşılaşır.
Bu durumlarda erkeğin kullandığı iki kelime her şeyi anlatır.
-Bi sus Allah aşkına bir dinle lütfen sevgilim.
Tabi bu yüksek sesle söylenince kadın bir an durur; çünkü son kelime olan "Sevgilim" onu yumuşatır ve erkeğin söyleyeceklerini merak eder. Ama ilk cümlede kadın kendini tutamayarak bir TIR misali ezer geçer.
-Bıdı bıdı bıdı bıdı bıdı...
Tabi yukardakinin tam tersi durumunda kadının isyanı büyük olur: İki dakika dinle beni gerizekalı mısın sen?
ERKEĞİN FENDİ
Kavga hararetini arttırdığı anda saygı yerini seviyesizleşmeye bırakır en çok kullanılan kelime SALAK olur.
Kadınların erkekler tarafından alt edildiği durumlarda en yakın çüzümü bu kelime ile bulur:
"Sen yemin ederim salaksın!" Kavganızın en hızlı dakikalarında salak ve gerizekalı erkek için yetmez ve "Yürü git" (Hafifletilmiş filtreden geçmiş bir kelime siz tahmin edin yazamıyorum) kullanılır.
Erkek söyledikten sonra "Lan gerçekten gider mi?" diyerek kadını kolundan tutup çeker.
'Tamam tamam gel buraya" diyerek olaya son noktayı koyar.
LÜZUMSUZ BİLGİLER
2007 yılında Kazakistan'da yaşanan ağır kum fırtınasından dolayı, Sibirya'da turuncu kar yağmıştır.
TESPİTLİ YORUM
Bir annenin en yapmacık halini, misafirliğe gelen çocuğun halıya döktüğü çayı temizlerken "Aman ne olcak" derken görebilirsiniz.
NE KADAR OLDU?
Barcelona taraftarları Figo'ya, "Senden nefret ediyoruz çünkü seni çok sevmiştik" diyeli 20 YIL OLDU
AlkışlıYorum
1.80 boylarında, sarışın ve mavi gözlüydü.
Yemek yerken bakışmaya, hatta birbirimize gülümsemeye başladık. Derken bir şey dikkatimi çekti. Oturduğum masadan kalkıp yanına gittim. Elimi uzatıp ''Merhaba, Türk müsünüz?'' dedim, ''Aaaa, nasıl anladın?'' dedi şaşkın şaşkın.
''Anladım işte'' diyebildim sadece.
Diyemedim ki, ''Tabağındaki köfteyi önünde bıçak dururken çatalın kenarıyla kesmeye çalışıyorsun!'' diye.
Diyemedim ah!
Yasal Uyarı: Yayınlanan köşe yazısı/haberin tüm hakları Turkuvaz Medya Grubu’na aittir. Kaynak gösterilse veya habere aktif link verilse dahi köşe yazısı/haberin tamamı ya da bir bölümü kesinlikle kullanılamaz.
Ayrıntılar için lütfen tıklayın.
Ayrıntılar için lütfen tıklayın.
Abone olmak için daha iyi bir zaman olamaz. E-Gazeteye abonelik aylık sadece 6,49 TL. E-Takvim aylık sadece 2 TL. Hemen katılmak için tıklayınız.
- İlginç Türk şikayetleri 15 Eylül 2020, Salı DOKTORA gittiğimizde çektiğimiz acıları anlatabilmek için kullandığımız çeşitli tabirleri sizler için derledik. ...
- Analarımızın yemek taktikleri 14 Eylül 2020, Pazartesi ANNELERİMİZİN öyle bir stratejileri vardır ki, en usta stratejiler arasında ilk sıralarda yerini bulur. Duygusallık,...
- Dırdırın tarihçesi 13 Eylül 2020, Pazar TARİHÇESİ binlerce yıl eskiye dayanır; hayatın olmazsa olmazıdır kadın dırdırı. Bir kadının dırdırı hiçbir yaşta...
- Absürt diyaloglar 12 Eylül 2020, Cumartesi - SEDAT abi baban elmeş. - Ne? - Baban elmüş. - Ne diyon be? - Baban ölmüş. - Manyak mısın oğlum, doğru düzgün...
- Bunları duyunca uza 11 Eylül 2020, Cuma Duyduğumuzda içimizi ürperten, eninde sonunda herhangi bir yerimizde patlayacak olan sözcüklerdir bunlar. Tetikte...