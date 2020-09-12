Absürt diyaloglar
- Ne?
- Baban elmüş.
- Ne diyon be?
- Baban ölmüş.
- Manyak mısın oğlum, doğru düzgün söylesene.
- Alıştıra alıştıra söyleyim dedim.
- Yürü git lan!
- Alıştın mı?...
*****
BAYAN profesör, solunum olayını sormak amacıyla, sigarasından bir nefes çekip öğrencisinin yüzüne üfledi:
- Söyle bakalım, bu nedir?
- Terbiyesizliktir efendim...
*****
YAŞLI bir öğretmen, Fen Bilgisi dersinde kasları anlatıyordu. Bir ara öğrencilerden birine şu soruyu sordu:
- Şimdi ben boks yapsam hangi kaslar çalışır?
Çocuk sakin sakin cevap verdi:
- İzleyenlerin gülme kasları öğretmenim!
*****
DERSTE hoca sorar:
- Çocuklarım Allah'a günahlarımızı affettirmek için ne yapmalıyız?
Uzun bir sessizlikten sonra çocuklardan biri:
- Ne mi yapmalyız? İlk önce günah işlemeliyiz.
*****
KADIN apandisitten ameliyat olmak üzeredir.
- "Doktor Bey, ameliyattan sonra herkes benim yara izimi görecek mi?" diye sorunca Doktor hemen ciddi tavır takınarak, - Size bağlı efendim.
*****
ŞOFÖR çarptığı yayayı teselli eder:
- Şansınız varmış, size çarptığım yer tam doktorun muayenehanesinin karşısı.
- Yerdeki inleyerek cevaplar:
- O doktor benim.
*****
UZUN yolculukta canı sıkılan arkadaş ve ben, birbirimize ülkelerin başkentlerini sormaya başladık.
Arkadaş: Arjantin?
Kendinden oldukça emin tavırla: Ben: Bruno Alves.
LÜZUMSUZ BİLGİLER
Çin'deki yüzlerce anaokulunun sponsoru tütün şirketleridir.
Bu okullardan bazılarının sloganı ise "Yetenek çok çalışmaktan gelir, tütün yetenekli olmanıza yardımcı olur" şeklindedir.
TESPİTLİ YORUM
Deterjan reklamlarına bakacak olursak tek derdimiz nar ve çimen lekesi sanki sabah akşam çimenlere yayılıp nar yiyoruz.
NE KADAR OLDU?
SHP lideri Erdal İnönü,"Senin yolunda ölürüm. Seni sevmeyen ölsün" diyen vatandaşa "Aman ölme bir oy gider" diyeli 30 YIL OLDU
AlkışlıYorum
AVUKATLIK stajı yaptığı sırada yoksul bir eve hacize giden ve bundan dolayı çok üzülüp ağlayarak eve dönen bir arkadaşım, avukat kızının ağlamasına ve üzülmesine dayanamayıp o yoksul ailenin tüm borçlarını ödeyerek eşyalarını kurtaran bir de babası var.
Gururla takdim ederim...
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