Doktorlar da mizahtan anlar...

35'TEN sonra çocuk yapmak doğru mudur?

Yanıt: Hayır, 35 tane yeterli görünüyor.

BEBEĞİN cinsiyetini öğrenmek için en güvenilir yöntem nedir?

Yanıt: Doğurmak.

DOKTORUM bana doğumda hissedeceğim şeyin acı değil sadece normal bir baskı olacağını söyledi, doğru mu?

Yanıt: Tabii, bakınız meteoroloji uzmanları da kasırgayı normal bir doğa olayı olarak tanımlar.

BEBEĞIMIZ geçen hafta dünyaya geldi. Karım ne zaman kendini yeniden iyi hissetmeye ve normal davranmaya başlayacak?

Yanıt: Çocuklar ayrı eve çıktıkları zaman.

KUSMALARIMIN hamileliğin sabah bulantılarından mı yoksa grip olduğumdan mı kaynaklandığını nasıl bilebilirim?

Yanıt: Eğer gripseniz iyileşirsiniz.

HAMILE kaldığımdan beri göğüslerim ve hatta ayaklarım bile büyüdü. Hamilelikte küçülen bir şey var mı?

Yanıt: Evet, idrar torbanız.

HAMİLELİĞİM ilerledikçe, yabancılar bana daha çok gülümsemeye başladı. Neden?

Yanıt: Çünkü onlardan daha şişmansınız.

DOĞUM hemoroit sebebi olabilir mi?

Yanıt: Doğum, bahane bulmak istediğiniz her şeyin sebebi olabilir.

ANNE sütünü saklamak için en uygun yer neresi?

Yanıt: Göğüsleriniz.

BEBEĞİ sütten ne zaman kesmek gerekir?

Yanıt: Dişleri çıkmaya başladığında.

LÜZUMSUZ BİLGİLER

UZUN süre bilgisayar başında olmanızı gerektiren bir işiniz var ve gözlerinizin bu nedenle bozulduğunu mu düşünüyorsunuz?

Yanılıyorsunuz!

Bilgisayar gözlerinizi bozmaz, ancak ciddi boyutta yorar.

ANTİK Yunanlar kızıl saçlıların öldükten sonra vampire dönüştüklerine inanmışlardır.

Ortaçağ'da ise cadı olduklarını düşündükleri için yüzbinlerce kızıl kadın yakılmıştır.

TESPİTLİ YORUM

Aşk dediğin şey bitki isimleri ile başlar, ancak hayvan isimleriyle sona erer.

NE KADAR OLDU?

Manken Gizem Özdilli, 22 Temmuz'daki güneş tutulması üzerine büyük felaketler olacağı haberlerinden etkilenip, aynı tarihe denk gelen doğum gününde pasta yerine deve keseli 11 YIL OLDU

ALKIŞLIYORUM

Eve yaklaşırken araba kullanmayı öğretmek maksatlı arabayı kardeşime veriyorum. "2. vitese geç" dediğim sırada annemden gelen yorumu aynen aktarıyorum: Eve geldik oğlum, 2. vitese ne gerek var? Boşuna harcama vitesi...