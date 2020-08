Erkeklerın renklere bakışı

Erkekler için 'Renkleri bilmiyor' der kadın kısmı.

Halbuki erkek tarafı bu konuda bilmediğini kabul etmez. Aslında ilgilenmez.

Misal; yeşil yeşil, mavi mavidir. Çok zorlanırsa 'açık yeşil' olur, 'koyu yeşil' olur, en olmadı 'mavimsi bi yeşil' olur.

Mesela ben bir er kişi insan olarak, fuşya hala mavinin tonu mu pembenin tonu mu bilemiyorum; antrasit diye bi renkse hayatımda hiiiç duymadım, o ne be?! Hatta, geçen bir mağazada kadının biri vizon rengi pantolon sordu; ben onu bizon anladım.

Eskiden vizon rengi mi vardı yahu, ne vizonu?

Toprak renginden hallice bi'şey işte.

Benim için temel renkler vardır ve onların karışımları.

Mesela içine bol kırmızı katılmış mor vardır, bi de içine bol mavi katılmış mor, ya da kırmızısı bol turuncu ya da sarısı bol turuncu veya kırmızısı, sarısı hemen hemen eşit ama içine bol beyaz katılmış turuncu...

Acayip isimleri kim uyduruyor bilemiyorum...

Renkli istop oynarken erkekleri yenme sebebidir.

Onlar daha, "Lila, dore, lame, saks mavisi, cam göbeği, fuşya ne la" diye düşünürken top kafalarına inerdi. Çoğu bu yüzden saf kaldı zaten erkeklerin...

O yüzdendir erkeklerin futbola merak salmaları...

Eve badana yapılacaksa büyük sıkıntı yaşanır. Kadın için beyazın bin tonu var çünkü. Kadın elli tane beyaz tonu arasından birini seçmeye çalışır, erkek de badana yapılacak aletleri alır.

Sonuç olarak sevgili erkekler bilmeseniz de bi şey olmaz. Sizin için kadınlar zaten düşünüyor.

Yav he he deyip geçiniz..

LÜZUMSUZ BİLGİLER

İnsanların % 89'u uykusu geldiği halde, hiçbir neden yokken uykuya direniyor. Ve ertesi günü uykusuz bir şekilde geçirirken küfrediyor.

TESPİTLİ YORUM

Koca bir yaz dönemini geride bıraktık. Kah evde kaldık, kah evde kaldık.Yeri geldi evde kaldık.

Evde kaldığımız anlar da oldu.

Fakat iyi kaldık evde...

NE KADAR OLDU?

Yer Yeşilköy, bir uçakla bir taksi çarpışır.

Muhabir:

Efendim kaza nasıl oldu?

Şoför:

Yolda normal gidiyordum, müşteri "Uçak geliyor" dedi.

Muhabir:

"Eee siz ne yaptınız?" Şöför: "Uçak geliyor" deyince sen ne yaparsın abla? Havaya baktım.

Ne bileyim meğer yerden geliyormuş...

Bu olay gerçekleşeli 24 YIL OLDU

ALKIŞLIYORUM

"34 GS xxx; yolun ortasına koysaydın diyeceğim ama zaten oraya koymuşsun anam babam! Hadi bakalım, ufak ufak şimdi..." Yurdum polisinin anonsundan bir kuple.