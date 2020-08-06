Enteresan otel şikayetleri
Çarşafların çok beyaz olması, denizin çok mavi olması her müşteriyi memnun etmezken, köpeği ziyaretten memnun kalmadığı için ücretin iade edilmesini isteyenler de çıkabiliyor. Araştırmaya göre kız arkadaşının horlaması yüzünden uyuyamadığı için indirim talep eden bir misafir de bulunuyor.
EN GARİP TALEPLER
Gece boyunca her saat başı bir bardak su getirilmesi...
Günde 15 salatalık...
Tuvaletin maden suyu ile doldurulması...
Bal banyosu...
Uyuyabilmek için keçi çanı sesi...
Tavuğun sadece sağ butu...
Ölü fare...
Çikolatalı süt banyosu.
16 yastık (tek bir misafir için)...
Timsah çorbası...
EN GARİP ŞİKAYETLER
Çarşafların fazla beyaz olması...
Denizin fazla mavi olması...
Dondurmanın çok soğuk olması...
Banyonun fazla büyük olması...
Kız arkadaşın horlaması yüzünden uyuyamama (indirim isteniyor)...
Misafirin köpeğinin konaklamadan memnun kalmaması (iade isteniyor).
Deniz manzarası olmaması (Londra Mayfair'de ve İtalya'da denizden 80 km uzaktaki otellerde)...
Vejetaryen menüde et bulunmaması...
Garsonun fazla yakışıklı olması...
Damadın annesine balayı suiti verilmemesi...
LÜZUMSUZ BİLGİLER
Erkeklerin yüzde 74'ü ilk randevuda karşısındaki kızı etkilemek için yalan söylüyor.
TESPİTLİ YORUM
Kaderin bir oyunu mu bu?
En cool kızların bile, çok değil bundan 10–15 sene sonra soprano tonda "Odanı toplaaaaa!" ve "Tabağındakini hemen bitirrrr!" diye Hitler'in güncel son versiyonu olarak bas bas bağırıyor olması… Orhan Baba'ya haber salın, şarkıyı tazelesin!
NE KADAR OLDU?
Kanal D'deki bir haberde kasabın elini kesmesi sonucu muhabirin, "Kasapsınız yine de kestiniz?" sorusu üzerine kasap:
"Doktorlar da hasta oluyor ama" diye cevabı vereli 3 YIL OLDU
AlkışlıYorum
Ben üniversitedeyken mühendisliğin bazı bölümlerindeki arkadaşların sınıflardaki kız öğrenci sayılarından şikayetlerini hatırlayınca, erkek kardeşime sınıftaki kız sayısının erkek sayısına oranını soruyorum.
Cevap durumun vehametini gözler önüne seriyor.
"Abla hesapladım, iki erkeğe, bir erkek..."
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