Sarışınlar hakkında ilginç bilgiler
TARİHTEKİ ilk sarışın yaklaşık 11.000 yıl önce Avrupa'da belirdi.
AVRUPA hala en fazla sarışına ev sahipliği yapıyor.
AVRUPA'DAN sonra Melanezya geliyor. Ayrıca Melanezya insanlarının doğal sarışın olup da siyahi olan tek millet olma özellikleri varmış.
DÜNYA genelinin yalnızca yüzde 16'sı doğal sarışın.
SARI saç geni, diğer saç renklerinin aksine yalnızca saç rengini etkiliyor. Yani göz rengi veya ten rengi buna bağımsız değişkenler olarak sıralanabilir.
1970 yılında Amerika'da, 'sarışın' kelimesinin İngilizce karşılığı için "Blond" kabul edildi. Ama kadınlara hitap ederken "Blonde" kullanımı hala kabul edilebilir.
İNGİLTERE'DE yapılan bir araştırmaya göre, sarışın kadınlar yüzde 7 daha fazla maaş alıyor.
AYRICA daha yüksek kazançlı erkeklerle evleniyorlar.
SARIŞIN garsonlar daha yüksek bahşiş alıyorlar.
SARIŞINLAR bağış vb. gönüllü yapılan işleri yönetirlerse diğer insanlara göre yüzde 70 daha fazla rağbet görüyorlar.
SAHTE sarı saç eklentileri diğer saç renklerine göre daha pahalıya patlıyor.
YAPILAN bir çalışmada erkeklerin sarışın kadınları daha çekici bulduğu gözlemlenmiş.
İNSANLAR Antik Roma'dan beri saçlarını sarıya boyatıyorlar.
SARIŞIN olmak yalnızca güneş ışığı ve mutluluk değil.
SARI saç yaşla birlikte rengini koyulaştırıyor.
Küçükken hepimizin sarışın olmasının sebebi bu olabilir.
SARIŞIN kadınlar ilerleyen yaşlarda diğerlerine kıyasla daha fazla görme sorunları yaşıyorlar. Yani sarışınların diğerlerine kıyasla daha fazla sebzeye ihtiyaçları var.
MELANOM ve güneş yanıkları açısından büyük tehlike altındalar.
SARIŞINLIK, saçta bulunan eumelanin pigmentinin az olmasından kaynaklanan bir şey aslında.
VE son olarak Avrupa içerisinde en çok sarışın İskandinavya'da bulunmakta.
LÜZUMSUZ BİLGİLER
Sri Lanka'da bulunan bir hapishaneye uyuşturucu ve SIM kart sokmaya çalışırken "yakalanıp, gözaltına alınan" kedinin cezaevinden kaçtığı belirtildi.
Polisten yapılan açıklamaya göre cumartesi günü cezaevinin içinde boynuna ufak bir torba bağlı bir kedinin dolaştığı görüldü. Gardiyanlar poşetin içinde 2 gram eroin ve iki SIM kartı olduğunu fark edince kediyi göz altına aldı.
Yerel basına göre kedi, pazar günü tutulduğu odadan kaçtı.
TESPİTLİ YORUM
Şu bizim karşı dairedeki beyefendi! Ne kılıbık bir tip lan öyle! Ne zaman bizim hanım bana balkonu yıkatsa, zavallım, çamaşır yıkamış da balkona asıyor oluyor!
Cık cık cık!
AlkışlıYorum
Karımla marketteyiz.
O meyvelere bakınıyor ben de salatalık seçmeye başlıyorum. Bir kadın yanaşıp, "Güzellerini seçiyorsunuz, karınız çok şanslı, benimki karpuz bile seçemez" diyor. Gülümsüyorum ve daha ağzımı açamadan bizimki yetişip yapıştırıyor cevabı:
"Haklısınız, gerçekten de kocanız karpuz seçmeyi bilmiyormuş."
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