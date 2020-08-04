Amerikan ve Türk dili
Türk: N'oluyo lan burda?
Amerikan: Hey Jerry gel pizza ye dostum...
Türk: Sülo gel lan buraya mis gibi menemen yaptık...
Amerikan: Nasıl gidiyor Mike?
Türk: Nörüyon la?
Amerikan: Korkarım seni öldüreceğim!
Türk: Salavat getir ulan...
Amerikan: Oov dostum hiç cool olmamışın.
Türk: Bu ne hâl lan?
Amerikan: Lanet olsun sana Christine!
Türk: Allah cezanı versin Nurcan!
Amerikan: Tanrı aşkına Brad kes sesini artık!
Türk: Allahım sabır ver, sus lan yeter!
Amerikan: Aman Tanrım şimdi ne yapıcaz?!
Türk: Ayvayı yedik.
Amerikan: Help me please... (Lütfen yardım et) Türk: Hadi abi tut bi ucundan da itelim şu arabayı!!!
Amerikan: Ne derler bilirsin Jack, hayat beklenmedik sürprizlerle doludur...
Türk: Valla oğlum bir söz var hani, kaderde varsa üzülmek, neye yarar süzülmek...
Amerikan 1:
Dante'nin bu kitabını okudun mu Michael?
Amerikan 2: Aaa evet, gerçekten edebi değeri olan bir çalışma...
Türk 1: Abi Da Vinci şifresini okudum süper!
Türk 2: Lan bırak! İyice entel dantel oldun! Layt herif!!
Amerikan: FBI, bir kaç soru sorabilir miyim?
Türk: Polisim ben!
Nerdeydin lan dün?
Amerikan:
Gidebilirsiniz arkadaşlar.
Türk: Dağılın lan!!
LÜZUMSUZ BİLGİLER
Birinci Dünya Savaşı'nda Fransa, ülkedeki tüm taksileri devraldı ve askerler cepheye bu taksilerle taşındı.
TESPİTLİ YORUM
FİLLER ÜZERİNE
Her milletten öğrencilere hayvanlarla ilgili ödev vermişler ve ''Filler üzerine yazın'' demişler.
Herkes bir şey yazmış,
Fransızlar:
Fillerde cinsel yaşam...
Çinliler: Fil pişirmenin bin yolu...
Etiyopyalılar:
Bir fille bin kişi nasıl doyar?
İngilizler:
Safaride fil avlama teknikleri.
Almanlar:
Filler ve fillerin Alman dil ve kültürüne etkileri...
İranlılar:
Filler çarşafa nasıl sokulur?
Amerikalılar:
Daha büyük ve görkemli fil nasıl yetiştirilir?
Japonlar:
Daha küçük ve daha ucuz fil nasıl yetiştirilir?
Yahudiler:
Filler en pahalı ve en kârlı nasıl satılır?
Brezilyalılar:
Fillerle karnavalda samba yapma metodları.
Ve Türkler:
Ne olacak bu fillerin hali?
AlkışlıYorum
Henüz yerime biri alınmadığı için şu anda her iki departmanda birden aynı anda çalışıyorum. Geçen gün farkında olmadan arayan bir müşteriye "Kendisine aktarıyorum" diyerek diğer kattaki masama aktardım telefonu.
Kişilik bölünmesi dedikleri bu olsa gerek...
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