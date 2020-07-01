Kadınlar sakallı olsaydı
- Ayten naptırdın sakallara!!
- Naptırıyım şekerim hafif bir renk attırdım, açtırdım biraz...
- Aaa yakışmış ama iyi olmuş. Gözlerini göstermiş.
Ben de topuz yaptıracağım.
- Bak sana da söyleyim, azıcık dudak kısmından aldır. Dudakların kayboluyor.
- Doğru diyorsun, ben bir kuaföre gidiyim de aynı zamanda perma yaptırıyım.
Başka neler olabilirdi...
BAZI kadınlar, diğer kadınların sakallarını kıskanır. "Benim neden onunki kadar gür değil" diye hasetlik yapardı.
JİLET reklamında Adriana Lima oynar, biz de erkekler olarak hep beraber Mars'a falan yerleşiriz artık.
BU yılın moda sakal rengi diye bir şey olurdu.
Bütün kızların sakalları fabrikadan yeni çıkmış gibi aynı renk olurdu.
ÇORBA içtiğinde sakallarına biriken çorba kırıntılarından dolayı eşinizi ya da sevgilinizi öpmekten tiksinirdiniz.
KUAFÖRLERDE sakal bakım ürünleri satılır; günlerde ottan kökten bakım kürü tarifleri verilirdi.
ERKEKLER kadınların sakalından şikayet ederdi.
Ya kardeş, hatunun sakalları batıyor ya. Yeni kestirmiş galiba, jilet gibiydi.
MİS gibi kokardı sakallar.
ÇEŞİT çeşit sakal örme teknikleri geliştirilirdi.
SAKAL tokası diye bir gereç pazarda 5 tanesi bir milyondan satılıyor olurdu.
ERKEK şairler, sevgilinin sakalına övgüler yağdıran şiirler yazardı.
HALAMIN amcam olabilmesi için gereken koşullardan biri gerçekleşmiş olurdu...
Ama bu koşul tek başına halamın amcam olduğu anlamına gelmezdi.
LÜZUMSUZ BİLGİLER
Kadınların duyma yetileri uyurken de devam eder.
Bu gerçek evrimsel bir sürece dayanıyor.
Kadınlar uyurken ses duyma konusunda daha hassas çünkü sürekli bebek ağlamalarına karşı tetikte bekliyorlar.
TESPİTLİ YORUM
Gece korktuğumuzda yorganı kafamıza kadar niye çekiyoruz?
Hırsız ya da katil gelse "Üzerinde yorgan var lan kıyamam, öldüremem" mi diyecek?
NE KADAR OLDU?
Adana'da 3 kişi kasap dükkanından çaldıkları 800 kilo sucuk, 350 kilo et çalıp mangal keyfi yapalı 3 YIL OLDU
AlkışlıYorum
Yeni tuttuğumuz ofisin tuvalet ve lavabosunu gören 1.90 boyunda, 100 kilo ağırlığındaki çalışanımızın patrona isyanıdır:
"Veysel Bey bizden önce burada kesin şirinler yaşıyordu.
Lavaboya eğileceğim diye belimi incittim."
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