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Lütfi Albayrak Lütfi Albayrak
  • 29 Haziran 2020, Pazartesi

En iyi arkadaş kuralları

ARKADAŞLIKLAR için gereken şeyin ortak paydada buluşulması ve bir şeyler paylaşılması olduğunu herkes bilir. Fakat en iyi arkadaşlıklar ise bundan çok daha fazlasını gerektirir.
YARGILAMAMAK: Öyle ki ne halt edilirse edilsin arkadaşına anlattığında seni anlayacağını, hiç onaylamadığı bir şeyi dahi anlamaya çalışacağını bilmek.
KISKANMAMAK: İyi günleri samimiyetle paylaşmak en önemlisi, kötü günleri evveliyetle zaten.
Arkadaşlar birbirlerini aşağı değil yukarı taşımalı.
FARKLI İNSANLAR OLDUĞUNUZUN FARKINDA OLMAK: Ve ona göre hareket etmek, onun kafasından düşünebilmek.
PAYLAŞMAK: Yeri gelir derdinizi, mutluluğunuzu; yeri gelir evinizi, arabanızı paylaşırsınız. Paylaşmak anahtar kelime.
SAYGI: Her türlü ikili insan ilişkilerinde olduğu gibi.
BERABER BÜYÜMEK: Diğer tüm koşulları sağlayan insanlar bile beraber büyüdüğünüz o diğerlerinin arkasında kalacaklardır.
YANINDA ÖZGÜR OLMAK: Yanındayken 'Benim için ne der?' diye kasılmadan hatta sayesinde toplumu bile unutup içinizden geldiğince yaşayabilmektir. bütün aptalca kararlar onlarla alınır,uygulanır sonuçlarına beraber katlanılır.
SUSARAK BİLE ANLAŞABİLMEK: Bazen kaş göz işaretleri ile anlaşabilirsiniz. Hatta kendi aralarında yeni bir şifreli dil bile olanı biliyorum.
ORTAK ACILAR: Sen sevgilinden ayrılınca otamatik olarak arkadaşında acı çeker.
ORTAK DÜŞMAN: Otomatik olarak birinizin düşmanı varsa o da ortak düşman olur.

LÜZUMSUZ BİLGİLER
Tıpkı Temel Reis gibi: Bu efsane, ıspanağın demir açısından zengin olduğu gerçeğinden ileri gelir. Fakat tam bu noktada bir hata yapılıyor, çünkü aslında ıspanakta sanıldığı kadar çok demir bulunmaz.
Bu efsane bir el yazısı hatasından kaynaklanmaktadır.
1870'de bir doktor ondalık işaretini yanlış yere koyduğu için, ıspanağı olduğundan on kat fazla demir içeriyor gibi göstermiş oldu.

TESPİTLİ YORUM
Amerikalı çocuklar istediği şey olmayınca evden kaçıyor.
Ben çocukken istediğim şey olmayınca halının üstüne yatar saatlerce ağlardım.

NE KADAR OLDU?
Muzaffer Sevimli adlı vatandaş, dükkanına giren hırsızlara "Bizim 5-6 saatte yaptığımız işi 5 dakikada bitirmişler.
Böyle hızlı elemanlara ihtiyacımız var" diyerek hırsızlara iş teklifinde bulunalı 3 YIL OLDU

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