Kes traşı
Bin bir rica minnetle arabayı verdiğiniz arkadaşınızdan duyduğunuz "Abi valla park halinde çarptılar" cümlesi.
Hayatınızda ilk defa girdiğiniz dükkanda pazarlık yaparken kurulan "Abicim valla bize gelişi bu. Son fiyat.
O da senin güzel hatırına" cümlesi.
Ayrıldığınız eski sevgilinizin sizi teselli etmek için kurduğu "Sen benden daha iyilerine layıksın" cümlesi.
40 yılda bir ihtiyacınız olduğunda borç istediğiniz arkadaşınızın kurduğu "Abi valla bende de para bitti.
Olsa vermez miyim? Ayıp ediyorsun" cümlesi.
Berberlerin "Sen saçını başka bir yerde mi kestirdin?" dediğinde müşterilerden duyduğu "Abi başka şehirdeydim, uçlardan azcık aldırdım" cümlesi.
FIFA'da yenilgiyi hazmedemeyen arkadaşınızın ışık hızında ağzından çıkan "Kol bozuk ondan yenildim, yoksa ben var ya 7 tane atardım" cümlesi.
Uzun süredir konuşmadığınız ve aradığınız arkadaşınızın "Ya tam ben de seni arayacaktım valla, kaç gündür aklımdan geçiyorsun da arayamamıştım" cümlesi.
Ya da WhatsApp'tan mesaj attığınız arkadaşınızın 1 gün sonra mesajınıza geri dönüp yazdığı "Abi mesajını şimdi gördüm ya kusura bakma" cümlesi.
Buluşmaya 2 saat geç kalan kişinin kurduğu "Trafik vardı" cümlesi.
Halı saha maçına çağıran arkadaşınızın kurduğu "Kaleciye ihtiyaç var kanka, gelir misin?" cümlesi.
Bu teklifi elimizin tersiyle şöyle geri çevirmek bize yakışır.
LÜZUMSUZ BİLGİLER
New York'taki bir restoranda hiç şef yoktur.
Aksine bu restoranda büyükanneler çalışır. Her gün başka bir büyükanne kendi menüsünü düzenler.
TESPİTLİ YORUM
Anneme tişörtümdeki yağ, vişne ve kahve lekesini gösterdim, küfür etti.
Reklamlarda böyle değildi.
Zalımsın dünya...
NE KADAR OLDU?
Robin van Persie, Akhisar Belediyespor ile oynanan maçta sakatlanınca Manisa Devlet Hastanesi'nden sıra fişi alıp sıra bekleyeli 4 YIL OLDU
AlkışlıYorum
GÜMRÜK firmasına muhasebe dersi veriyorum.
Çalışanlar ve stajerler etrafımda.
Stajerlerin heyecanları yüzlerinden belli.
Bir tanesine dönüp "Menşe- i şehadetnameyi getirir misin?" dedim.
Verdiği cevaba gülüşümüz resmen binada yankılandı: "Eşhedüennaa..."
ANNEANNEMİN doktor torununun düğününe "Gösteririm, neyim var söyler" diye tahlillerini, raporlarını götürmesine kaç puan?
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