Göbekten gelen sert ataklar
Sanki insanlar bunu bekliyormuş gibi üstüne espriler patlatırlar.
İşte göbekli arkadaşlarım, size 'göbek' sorusuna vereceğiniz cevaplarla, onlarla aynı dili paylaşmanın zevkini tattıracağım. Önce klasiklerden gidelim...
Türküz lan biz... Ne öyle ecnebiler gibi... Töbeee töbeee...
Türksen göbeğin olacak...
Göbeği olmayan adama Türk mü derim.
Göbeksiz erkek balkonsuz eve benzer.
Yeni saçımı kestirdim.
Ondan öyle görünüyor.
Bunlardan kurtulup farklı cevaplara bakalım:
Kışın sıcak, yazın serin tutuyor bu olum. Valla...
Bi kere bu gaz...
Abi kas onlar, elle bak taş gibi.
Göbek erkeği zengin gösterir bilmiyor musun?
Zayıf insanlar fesat oldukları için zayıf. Fesatlıktan içleri içlerini yiyor ondan kuruyorlar ya biliyon mu?
Sana ne? Ben böyle mutluyum.
Issız bir adaya düşersem hayatta kalma ihtimalimi arttırıyorum!
Abi kas yığını olmak istemiyorum yeeeaaa! Yoksa iki haftaya baklava yaparım, şerbet döktürürüm o derece yani.
Yarın kamyon altında kalmayacağın ne malum?
Dünyada midye tava, kokoreç, iskender, kuru et ve baklava gibi tatlar varken niye üç kuruşluk sunta gibi diyet şeyleri yiyeyim ki?
Göbek dediğin ne ki dostum? Bugün var yarın yok. Esas insan olmak lazım bu hayatta. Değil mi?
Eee senin ki ne, göbek değil mi? O bölgeye sen başka bi isim buldun da haberim mi yok.
Gel gel korkma bak ısırmaz.
Evcil göbek bu.
Masa yok evde kardeşim.
Ben de göbeği kullanıyorum.
Benden önce mekana o giriyor. Saygı duy sen de...
LÜZUMSUZ BİLGİLER
Sylvester Stallone fakirlikten köpeğini 40 dolara satmak zorunda kalmış ve Rocky senaryosunun alıcı bulmasının ardından aynı köpeği 15 bin dolara geri satın almıştır.
TESPİTLİ YORUM
Yanlış numarayı bile arasak "Görüşürüz" diye kapatan enterasan bir milletiz.
NE KADAR OLDU?
Adana'da "paintball" oynayan gençler; mermileri bitince birbirlerine dipçikle saldıralı 10 YIL OLDU
AlkışlıYorum
Kendini fazlasıyla beğenen arkadaşım, "Ne olacak böyle, bıktım vallahi. İşyerinde peşimden koşmayan erkek yok neredeyse" diyerek bana dert (!) yanıyor ve onu teselli (!) edecek cümleyi kendisine yöneltiyorum: "Ah tatlım, erkekler topun da peşinden koşuyor ama tekme atmak için..."
Fıkra
Konferansçı, bir dinleyici kalabalığı karşısında şöyle diyordu: Hata ettiğini anlayınca, ısrardan vazgeçen adam akıllıdır.
Fakat haklı olduğunu bildiği halde fikrinden cayan adam... Konferansçı sözünü bitirmeden, dinleyenlerden orta yaşlı bir adam atıldı:
-Koca'dır..
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