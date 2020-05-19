Kadınların Burçlarına Göre Düğün Konseptleri - 2
Yay için ise sıradan bir düğün tam hayal kırıklığı!
Doğa yürüyüşü esnasında evlilik teklifi alan Yay için dört duvar arasında evlenmek haksızlık olur kendisine. Ona muazzam bir kır düğünü yakışır!
Oğlak, sevdiklerinin yanında olacağı oldukça ihtişamlı ve gösterişli bir yalı da düğün yapmayı ister. Göz kamaştırıcı olan tüm etkenler gelinden daha dikkat çekmemeli, aman dikkat!
Kova, son derece samimi ve doğallık olan düğünlerin kadınıdır! O böyle Ayşe Teyze'sine sarılacak, Ahmet Amca'sının elini öpecek, en yakın arkadaşına oynarken sarılıp sağa sola sallanıp duracak...
Terazi, en mutlu olduğu bu günde aslında romantiklikle birlikte iki kat daha ayağı yerden kesilsin ister. Ortaya gelip ilk dansınızı etmeye başladığınızda kendini sanki düğünde değilde bulutların üstünde ilan-ı aşk ediliyor gibi hissetmeli.
Herkesin gözüne toz kaçabilir Balık'ın düğününde adeta arka fonda masal anlatan biri olmalı ve tüm yaşananlar da masal kitabından fırlamış gibi... Bu arada davetiyelere not olarak "Lütfen akacak makyaj yapmayın" diye yazmayı unutmayın!
LÜZUMSUZ BİLGİLER
Hindistan'ın Assam eyaletinde pirinç birası içip sarhoş olan 12 fil, 3 kişiyi ezerek öldürdü 2 kişiyi de yaraladı. Resmi rakamlara göre Assam eyaletinde son 5 yılda filler en az 150 kişiyi ezerek öldürdü.
TESPİTLİ YORUM
Hiç kitap okumadım diyerek övünen birisinin aslında vermek istediği mesaj; Beynim var ama ben onu hiç kullanmıyorum.
Yepyeni sıfır duruyor.
Söz ola kese savaşı, söz ola kestire başı.
NE KADAR OLDU?
Toplantıda, bir genç Mehmet Akif'i küçük düşürmek için;
"Affedersiniz, siz baytar (veteriner) mısınız?" diye sorunca, Mehmet Akif Ersoy hiç istifini bozmadan "Evet, bir yeriniz mi ağrıyordu?" diye yanıtlayalı 98 YIL OLDU
AlkışlıYorum
Karınızın zayıflamasını istemenize rağmen o bunu takmıyorsa; en etkili yol kaynana dilidir. Ananıza söyleyin, "Gelin hamile misin?" desin yeter. Bir ayda 9 kilo garanti.
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