Kadınların unutamadığı şeyler
Kimin, hangi düğünde, nişanda hangi takıyı taktığı, kimin takmadığını, kimin yeni ev hediyesi, bebek hediyesi getirip, kimin getirmediğini, kimin bayramı, yeni yılı vs. kutlayıp, kimin kutlamadığını hatırlayabilme yetisi gibi şeylerdir. Bu sendrom genelde anne olmuş kadınlarda görünür yalnız.
Saçını kestirdiğinde fark etmediğinizi unutmaz ve her fırsatta yüzünüze vururlar.
"Ucundan iki parmak kesilen, kırıkları alınan saçı ben nasıl fark edeceğim" demek gelir o an içinizden ama diyemezsiniz.
Sözcükler boğazınıza düğümlenir.
Kuaförde açtırmak istediği saçlarının yandığı o an... Başta anlamazsın.
Boyarlar saçını, yıkarlar sonra olacaklardan habersiz yeni saç rengini hayal ederken, elini saçına atarsın. Eline gelir böyle tutam tutam, mısır püskülü gibi. Kuaför denen kişinin suratında yalancı bir, bir sorun yok ifadesi vardır. Gözleri dolar kanı çekilir ağlaya ağlaya çıkar salondan.
Sevgilisiyle ilgili kötü şeyler ve kötü anılar...
Asla iyi olanlarla hatırlanmaz.
Kavga ederken üzerinden ne kadar zaman geçse de hep hatırlanır, hep gündeme gelir.
Sonra nazlar, kaprisler...
Doğum yaptıkları gün.
Anam yavrusuna bakar ağlar, ben yavrularıma bakar ağlarım.
Unutulur mu öyle bir gün hiç?
Bak gene içim bir fena oldu...
"Bıyıklarını al" diyen erkeğin adı.
Kadın yeri gelir her şeyi unutmaya meyillidir, ama kalbini kıranı kolay kolay aklından çıkaramaz.
Bir kadına 1 milyon defa harika görünüyorsun de... 1 defa "Hafif kilo mu aldın sen?" de, hatta deme bile sessiz kal mesela.
LÜZUMSUZ BİLGİLER
BBC, 1965 yılında izleyicilerine bir eşek şakası yaptı.
Yayınladıkları bir röportajda artık televizyon aracılığıyla aromaların gönderilebileceğini iddia etti... Daha sonra yayınlanan doğranan soğan ve kavrulan kahve görüntülerinin ardından izleyiciler kanalı arayıp kokuyu gerçekten de aldıklarını söyledi.
TESPİTLİ YORUM
Bilmediğim bir kuaförde saç kestireceğim an yaşadığım korku, kurbanlık dananın kesileceğini anladığı an yaşadığı ile aynı.
NE KADAR OLDU?
Kayseri'de bir kadın, virüsten koruyacağı iddiasıyla 'okuyup üfleyerek' tüm mahalleye virüs yaydı. BİR KAÇ GÜN OLDU
AlkışlıYorum
Babamın evcil hayvanlarımıza verdiği yiyecekleri sıralıyorum.
1. Salatalık.
2. Bisküvi.
3. Çikolata. 4.
Ekmek. Cevaplarınızı duyar gibiyim. Kedi, köpek, tavşan, kuş diyenler yanılıyorsunuz....
Arkalardan birisi japon balığı mı dedi?
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