Burçları çıldırtan cümleler!
Ne demek akışına bırakalım?
Oldu olacak tamamen bırakalım!
Herhangi bir sorun karşısında bu cümleyi kullanan insanlar, karşılarında dediğim dedik, olgun, tutarlı ve fazla kuralcı Oğlakları; planlarının bozulmasından hoşlanmayan kontrolcü Başakları karşılarında bulurlar!
Hazır Değilim
Evlilik hazırlıkları yapılmış, düğün mekanı ayarlanmış, yemeğinden masa süsüne kadar her şey planlanmış fakat siz hazır değil misiniz? Nikah masasına oturmak için yıllardır dakika hesabı yapan, herhangi bir problem karşısında anında gardını alan Yengeçlerin; iradeli, kararlı, şimdi ya da asla kafasındaki gözü kara Akreplerin karşısına çıkmamanızı öneririz.
Sorun Sende Değil, Bende
Bu nasıl bir savunma şeklidir arkadaş? Daha mantıklı bir açıklama bulamadınız mı? Sorunu ortadan kaldırmak yerine bütün suçu üstünüze alıp vicdanınızı yeterince rahatlattınız mı? Bak yine, altı dolu olmayan cümlelerden hoşlanmayan Boğaları, konuşarak her şeye çözüm üretebilen Kovaları kızdırdınız!
Tamam, haklısın...
Haklıyım da sorunu bu şekilde kapatmama taraftarıyım!
Dökelim eteğimizdeki taşları, kusalım içimizde kalanları. Pasif agresifliği bırakarak örnek alalım yüzleşmekten kaçmayan Koçları, iletişim yönü kuvvetli İkizler burcunu!
OK
OK? Nasıl yani? Her şeyi iki harfli bir kelimeyle çözeceğini sanmıyorsun herhalde? Ya da karşında kim olduğunu unutuyor, kendi attığın triple gelin güvey oluyorsun. Fakat benim burnu düşse eğilip yere almayan, tükürdüğünü yalamayan Aslanlar gibi egolu, başkasının alınganlığı görmeyecek kadar savruk yaşayan bir Yay burcu olduğumu unutuyorsun.
Aşka inanmıyorum
Aşka inanmıyor musun? O zaman neden nefes alıyorsun?
Umut verip hayallerimle oynuyorsun?
Yoksa benim, duygusallık konusunda rakip tanımayan, sevdiği insan için yanıp tutuşan Balıklar; aşksız yapamayan Teraziler kadar naif biri olduğumu bilmiyor musun? askmoyra.com
LÜZUMSUZ BİLGİLER
Anneler hep aynıdır. Sınıf farkı olmaksızın sizi hep daha iyi yerlerde olmanızı ister.
Stalin, 1935'te annesini ziyaret ettiğinde kadın ona ne iş yaptığını sorunca Stalin "Çar'ı hatırıyor musun? Çar gibiyim ben de" demiştir.
Annesinin cevabı ise şu şekildedir:
"Rahip olsaydın daha iyi ederdin."
TESPİTLİ YORUM
Erkek ulaşamadığı kadına telefonu duymadı galiba der. Kadın ulaşamadığı erkeğe, aradığımı görüyor da açmıyor pislik der.
NE KADAR OLDU?
Endonezya'da polis ele geçirdiği 3 ton esrarı meydanda yakınca kasabalılar kafayı bulalı 5 YIL OLDU
AlkışlıYorum
Öğrencilerime 'Kırmızı Başlıklı Kız' masalını okuduktan sonra onların da katılımını sağlamak için soruyorum;
"Şimdi kurt, Kırmızı Başlıklı Kıza bir mektup yazsa ne derdi sizce?" Bir öğrencimden gelen cevap;
"Seni çok seviyorum Kırmızı Başlıklı Kız. O kadar ki seni yemek istiyorum..."
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