Eve kapanan beylerin canlarının sıkılmaması için yapabilecekleri
Messi, Matthijs de Ligt gibi futbolcuların başlattığı tuvalet kağıdı sektirme challengeına katılıp arkadaşına meydan okumak.
Kendini karantinaya alan arkadaşlarını görüntülü arayıp grup konuşması yapmak.
Matrix, Yüzüklerin Efendisi gibi film serilerini tekrar izleme maratonuna katılmak.
Uzun zamandır bitirmeyi düşündüğün ama zaman bulamadığın o konsol veya bilgisayar oyununa başlamak.
500 parçalık, 1000 parçalık puzzlelardan alıp onları yaparken zamanın nasıl geçtiğini unutmak.
Hazır ligler de ertelenmişken eski Dünya Kupası finallerini izleyip nostaljik bir futbol turuna çıkmak.
Evdeki malzemelerden kendi imkanlarınızla spor malzemeleri yapıp ev egzersizlerine başlamak.
Evde boyanacak, tamir edilecek bir yer varsa çocuklarla beraber ya da yalnız onları halletmek.
Hazır evdeyken değişik sakal modelleri deneyip hangisinin daha çok yakıştığına bakmak. onedio.com
LÜZUMSUZ BİLGİLER
18 Nisan 1930 tarihinde BBC o gün ülkede hiçbir haber olmadığını duyurarak bütün gün insanlara piyano dinletti.
TESPİTLİ YORUM
Düğünde geline veya damada takmak için aldığımız çeyrek altını iki günlük kutu dünyasında rahat etsin diye altına sünger koyan bir milletin çocuklarıyız biz.
NE KADAR OLDU?
Eşi "eve gel" diye 138 kere arayınca çileden çıkan adam "eşimi öldüreceğim" diyerek kendini ihbar edeli 2 YIL OLDU
AlkışlıYorum
Saçımı kestirdikten birkaç gün sonra çevremdekilerin de olumsuz yorumları üzerine ben de kesimi beğenmeyip aynı dükkana geri gittim. Berber koltuğuna oturdum.
Adam saçımı bir süre inceledi ve kendisine magma yollarını açan cümleyi söyledi:
"Hangi denyo kesmiş senin saçlarını be abi!".
GülüYorum
Adamın biri saçını kestirmek için berbere gitmiş.
Acemi olan berber, saçla beraber, deriyi de kesiyormuş ve kestiği yere pamuk yapıştırıyormuş.
Aynada başını pamuklar içinde gören adam, berbere, "Yarısını bana bırak, ben de darı ekeyim!" demiş..
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