Kel alaka yalanlar...
Erkeklik hormonu testeron fazla salgılanınca saçlar dökülürmüş. Yani fazla erkekler kel olurmuş.
Ne kadar kellik, o kadar erkeklik.
Tarihe bir bakın, bütün büyük adamlar keldir.
Bütün saç kozmetikleri para tuzağı.
İstesem saç ektiririm ama insanın doğal hali daha güzel.
Zeki ve marjinal kadınlar, kelleri seksi buluyor.
Kelliğimle dalga geçilmesine kızmıyorum çünkü o benim kusurum değil, karizmamın bir parçası.
Benim saç kurutma derdim yok neyseki.
Şükrediyorum halime.
Benim babamın kirpi gibi saçları vardı.
Çekicilik beyinden gelir, üzerindeki kıllardan değil.
Sen kafanı kazıtsan sana yakışmaz. Kafa derin benim ki kadar düzgün değil. Benimki gibi yüz fizyonomisine uygun olmalı.
Tarihte Japon dövüşcüler, saçlarını kazıtıp daha erkek görünürlermiş.
Antropolojide zekaya delalet eden kıvrımlı beyine sahip kafatasları deri yüzeyi, genelde fazla saça müsait olmamaktadır.
Bir adamın kafasında ya kıl ya da akıl olur...
Maden olan yerde ot bitmez.
LÜZUMSUZ BİLGİLER
1681 yılında Londra'da 'Kırbaçcı Tom' adında bir adam sokak kenarlarında saklanıp yoldan geçen kadınları beklenmedik bir şekilde popolarından kırbaçlıyor ve 'spanko' diye bağırıyordu.
TESPİTLİ YORUM
"Koskoca adamsın be! Milletin ekmeğiyle oynamaya utanmıyor musun sen?" deyince bizim fırıncı hoplata zıplata çevirdiği ekmekleri bırakıp elindeki kürekle niye beni koşturdu, anlamadım aga! Lakin gelişinden anladım ki durum vahim, kaçma saatim!
NE KADAR OLDU?
Erzurum'da bir maçta tam 35 gol yiyen kaleci Muhammet, röportaj esnasında utandığı için kendi adını değil eniştesi Recai'nin adını kullandığını itiraf edeli 2 YIL OLDU
AlkışlıYorum
Yasa gereği ruhsatında "jeep" ibaresi bulunan araçlara şu sıralar askeri seferberlik tebligatı gelmekte, 4 ay önce bu araçlardan sattığımız müşterimizden ilk yorum geliyor:
''Ahmet Bey, bana sattığınız araç asker kaçağı çıktı!''
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