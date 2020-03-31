Tuzlu gayfe
Bazı kız isteme olaylarında yapılan Türk kahvesi çeşididir.
Müstakbel gelinin sadece müstakbel damadın kahvesine şeker yerine tuz atmasıyla tepkisini ölçmek için yapılan bir çeşit muzurluk olarak sayılabilir herhalde.
Eğer damat adayından ses çıkmaz ve sonuna kadar içerse takdir toplarmış. Birçok damat ise bunun niye yapıldığını bilmiyor hatta araştırmıyor. Ben size anlatayım.
Bu damada verilen bir mesajdır ve yer yer çok çeşitlilik gösterir. İşte bu kahve sunma geleneği ile damada verilmek istenen mesajlardan örnekler:
"Bu sana yapıp yapacağım son kahve. Doya doya iç. Evlendikten sonra sen yapacaksın ben içicem. Hele bir köpüklü olmasın, anyayı Konya'yı göstericem..." "Bi fincan kahvenin 40 yıl hatırı var. Bu durumda evliliğimizin ilk 40 yılı için benden fazla bir şey bekleme.
İşine gelirse... Balayında Brezilya'ya gidiyoruz. Ona göre..." "Köpük sandığın şey aslında köpük değil. Fincanın içine tükürdüm. Evlenirsek, dediğim dediktir.
Tükürdüğümü yalamam." Aslında zaten damat adayının sabrı sınanıyor arkadaş... Ev alırken, eşyaları seçerken, anne-gelinkaynana üçlüsü arasında kalırken, annenin gelini beğenmeyip gelinin anneyi "kaynana" olarak gördüğü her an sabır sınanıyor...
Evlilik aşamasında çekilen kaprisler, evlilik aşamasına geldiğinde çekilecek olan alışveriş mağazaları, gelinlik modelini dinleme seansları falan..
Ben napayım tuzlu kahve yapan kızı? Önemli olan kaç kişilik kahveye ne kadar kahve ve kaç şeker atıyor?
Telveli yapıyor mu? Şekeri ayarlıyor mu?
LÜZUMSUZ BİLGİLER
Orta Çağ'da Almanya'da evli çiftler yasa gereği anlaşmazlıkları evlilik düellosuyla çözebiliyorlardı.
Erkek elleri arkadan bağlı bir şekilde ayakta dikilirken kadın hareket etmekte özgür oluyor ve elinde de bir çanta dolusu taş oluyordu.
TESPİTLİ YORUM
Evde ayakkabıyla gezen yabancılar bizi anlayamaz!
Bizi anlasalar bir şeyi anlayamazlar.
Neyi mi?
Tabii ki evden çıkarken unuttuğumuz bir şeyi almak üzere tekrar eve girerken ayakkabıları çıkarmayıp halıda emeklemeniz sonsuz zevki..
NE KADAR OLDU?
Obama için gönderdiği 5 metrelik kebabı Bush'un yediğini öğrenen Adanalı kebapçı, Beyaz Saray'a 335 dolar fatura göndereli 12 YIL OLDU
AlkışlıYorum
İstatistik sınavına elini kolunu sallayarak gelen öğrenciye; "Hesap makinasız nasıl çözeceksin?" diyorum, cevap alkışa değer: "Kul yapımı makinadan medet ummam. Benden zeki olabilir mi?"
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