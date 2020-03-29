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Lütfi Albayrak Lütfi Albayrak
  • 29 Mart 2020, Pazar

Cevaplara gel

Seyirciye telefonla çok kolay soruların sorulduğu yarışmalardan biri:
- İçinde bulunduğumuz mübarek ayın adı nedir?
-Mart.!
Üzerinde bir ulusu, devleti simgeleyen renk ve işaretlerin olduğu bez parçasına ne ad verilir?
-İngiliz kumaşı.
Kim 500 Milyar İster'den:
-Solunum organımız?
-Karaciğer
Pasaparola'dan;
-Bir müzik enstrümanını çok iyi çalan insanla verilen isim?
-Vites
Turnike'den; Güner Ümit:
Siz mi seçiceksiniz konuklardan biri mi seçsin?
Telefonla katılan yarışmacı:
-Samandıra Bey seçsin...
(Konuklardan biri sihirbaz Mandrake)
En Zayıf Halka'dan:
- Ağırlıklı tüpsüz dalışta dünya rekortmeni olan dalgıcımızın ismi nedir?
- Hande Yener.
Aileler Yarışıyor:
-Kahvaltıda yemek dışında yapılan şeyler nelerdir?
-Dans etmek.
Passaparola'da sorulmuştur:
Soru: Ankara Savaşı'nda Osmanlı İmparatorluğu'nu yenilgiye uğratan Moğol imparatoru?
İpucu: T.......K Yarışmacı: Timberlank
Sunucu: Tosberke'ye büyüyünce ne olmak istediğini sorduk, sizce ne cevap vermiştir?
Anne: Doktor Baba: Polis Sunucu: Tosberke, büyüyünce ne olmak istiyorsun canım Tosberke: Vapur...
Yıllar önce Star TV'de yayımlanan, seyirciye telefonla bağlanıp tek soru sorulan kısa yarışmalardan:
Sunucu: En uzun gün hangisidir?
Yarışmacı: Pazartesi!
En Zayıf Halka'dan:
- Hem karada hem denizde giden aracın adı nedir?
- Zeplin.
Passaparola:
Metin Uca: H ile sorunuzu soruyorum.
-Bir çizgi film kahramanı olan ve kılıcını çıkartıp gölgelerin gücü adına diye dünyaya meydan okuyan karakter?
Yarışmacı: Hımmm... Heidi.

LÜZUMSUZ BİLGİLER
Her yıl 2 bin 500 solağın, sağ elini kullananlar için yapılmış aletleri (elektrikli testere gibi) kullanırken öldüğünü biliyor muydunuz?

TESPİTLİ YORUM
Bana altın kutusunda sünger olup olmadığını söyle, sana hangi milletten olduğunu söyleyeyim!

NE KADAR OLDU?
Güven Bana yarışmasında bir yarışmacı, "Kuran çarpsın basmayacağım" deyip 72.000 TL'ye gelince butona basalı 6 YIL OLDU

AlkışlıYorum
Konu kul hakkı.
Ablam anneme kul hakkından kurtulmak için üzerimizde hakkı bulunan kişiye "Hakkını helal et!" demenin yeterli olmayacağını, açıklamada da bulunmak gerektiğini; sözgelişi birinin gıybetini yapmışsak, hangi konuda yaptığımızı da belirtmemiz ve ona göre helallik istememiz gerektiğini söylüyor ve örnek veriyor: "Mesela gelinler hakkında konuştun. Onlar için ne dediğini de söylemen gerek hakkını helal et derken." Annemin gözleri kocaman oluyor ve çaresizce şu sözler dökülüyor dudaklarından:
"Diyemem ki...
Beni öldürürler."

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