Lütfen bana yardım edin
Bana çok zor günler geçiriyorum :( Ama inanın zor durumdayım. Bu sayfa en çok okunan sayfa olduğu için buraya yazarsam herkes belki herkes bana yardımcı olabilir diye düşündüm.
Uzun süredir beni çok üzen bir durumu sizlerle paylaşmak istedim.
Maalesef ben ciddi bir mali kriz içindeyim.
Ve artık tabir yerindeyse bıçak kemiğe dayandı.
Bir sürü ödemem var fakat bunları karşılayacak durumda değilim. Böyle olunca da haciz söz konusu olacak büyük ihtimalle...
Bir karar verdim.
Elimdeki mallardan bir kaç parça eşyayı bu hafta sonu satışa çıkaracağım.
Satış evin arkasındaki bahçede olacak. Eğer vaktiniz olur da bu satışıma gelirseniz çok sevinirim.
Satışa çıkaracağımız parçaların toplu fotoğrafını da ekliyorum.
LÜTFEN AŞAĞIDAKİ RESMİ İNCELEYİNİZ...
LÜZUMSUZ BİLGİLER
Buckingham Sarayı'nda yaşayan örümcekler muhtemelen Viktoria Dönemi'nden beri oradalar.
Yani aslında kraliyet kanı onlarda da devam ediyor.
TESPİTLİ YORUM
Elektrik, su, doğalgaz, vergi ve trafik cezası gibi faturaları mutlaka son gününde sıraya girip ödeme hastalığın, varsa sen de bizdensin.
NE KADAR OLDU?
İzmir'de bir eve giren hırsız çaldığı mallar yeterli olmayınca ev sahibini uyandırıp 500 lira isteyeli 11 YIL OLDU
AlkışlıYorum
Hamile olan sevgili kuzenim, gebelikle ilgili okuduğun;
"Bebekler zekalarının yüzde 80'ini anneden alıyor" makalesinden sonra panikle bana dönüp;
"Ay inanmıyorum.
Bana ne kalacak o zaman?" diye sorduğunda sana; "Üzülme öyle bile olsa senin kaybedeceğin bir şey yok!" diyemedim ya!
Lanet olsun içimdeki insan sevgisine...
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