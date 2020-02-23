Görümce kadın
Görümce görümce, ölürüm görmeyince diye bir söze konu olan kişiliktir...
Görümce, müstakbel damadın kararlarında en etkili mercidir.
Görümce ile arasını iyi tutmayan bir kadının evliliğe giden yolda işi çok ama çok zordur.
Görümce laf sokan, laf çarpmayı seven bir kişiliktir.
Bunu asla unutmayın.
Görümcenin bu laf sokmalarına dengeli karşılık vermeniz önemlidir.
Eş adayınız ile konuştuğunuz bir konuyu, görümce kardeşinden duyarsa işiniz zor.
Bir görümce, sözlerinin dikkate alınmadığını sezerse çok tehlikeli olabilir.
Görümce sadece görümce değildir. Onun aynı zamanda anne, baba ve diğer tüm akrabalar olduğunu asla unutmayın.
Görümcenizin çocukları varsa onlara kendi çocuğunuz gibi davranmayı unutmayın.
En azından düğüne kadar.
Görümcenizin dedikodusunu yapacaksanız bunu kesinlikle ağzı çok sıkı birileriyle yapın.
Müstakbel eşinize asla görümcenizi kötülemeyin, ama asla!
Görümceniz iyi olabilir, çok iyi anlaşıyor olabilirsiniz.
Ancak yine de asla eline evlendikten sonra kullanabileceği kozlar vermeyin.
Şunu asla unutmayın.
Görümceniz sizin sırdaşınız değildir!
Ev ziyaretlerinde görümcenin etki alanına girmeye çalışmayın. Yardım etmek istiyor olabilirsiniz ama orası onun bölgesi, saygı gösterin. Bırakın çay servisini o yapsın.
LÜZUMSUZ BİLGİLER
Şampiyonlara kupa verme geleneği Antik Yunan olimpiyatlarına dayanır.
Şampiyonlara ödül olarak, o zamanlar altın değerinde olan zeytinyağı verilir, zeytinyağı da kupalarda takdim edilirmiş. O zamandan bu yana kupanın içi boşalmış ama şekli pek değişmemiş.
TESPİTLİ YORUM
Aşk döngüsü: Saygı duruşu cicim ayı mucuk ayı trip ayı didişme ayı kavga ayı ayı oğlu ayı kapanış
NE KADAR OLDU?
İngiltere'de suya atlayarak intihar etmeyi düşünen adamın su soğuk olduğu gerekçesiyle intihardan vazgeçeli 3 YIL OLDU
AlkışlıYorum
Yakın akrabalarla son günlerin popüler dizisini izliyoruz.
Evin büyük kızı, sevgilisiyle ağaçların altında öpüşüyor.
Herkes başını çevirip izlemiyormuş gibi yapıyor.
Kardeşime "Hani bu dizi aile dizisiydi!" diye çıkışıyorum.
Kardeşimden gelen cevapla krize giriyorum:
"E aile olacaklar ya işte!"
Yasal Uyarı: Yayınlanan köşe yazısı/haberin tüm hakları Turkuvaz Medya Grubu’na aittir. Kaynak gösterilse veya habere aktif link verilse dahi köşe yazısı/haberin tamamı ya da bir bölümü kesinlikle kullanılamaz.
Ayrıntılar için lütfen tıklayın.
Ayrıntılar için lütfen tıklayın.
Abone olmak için daha iyi bir zaman olamaz. E-Gazeteye abonelik aylık sadece 6,49 TL. E-Takvim aylık sadece 2 TL. Hemen katılmak için tıklayınız.
- Tatlı diller 22 Şubat 2020, Cumartesi Bir Atakan değil ama dilleri çok tatlı. Bakalım o tatlı diller bizi nasıl güldürmüş. -Aaa, baba bak, kar yağıyor. -...
- Vücudunuzu daha hızlı yaşlandıran şeyler-2 21 Şubat 2020, Cuma Sık uçan biriysen. Uçak kabinlerindeki nem oranı genellikle % 20'den azdır. Bu yüzden uçtuktan sonra cildimizin...
- Vücudunuzu daha hızlı yaşlandıran şeyler-1 20 Şubat 2020, Perşembe Günde 8 saatten fazla oturuyorsanız. Günün çoğunda oturup egzersiz yapmayan insanlar biyolojik olarak gerçek...
- Vücut yalan söylemez (dudak ve eller) 19 Şubat 2020, Çarşamba Dünkü yazımın devamı olan insanların yüzlerini nasıl "okuyabileceğiniz" konusunda kısa bir rehber bugün dudaklar...
- Vücut yalan söylemez (kaş ve göz) 18 Şubat 2020, Salı Bir amme hizmeti daha. İnsanların yüzlerini nasıl "okuyabileceğiniz" konusunda kısa bir rehber hazırladım. Bakalım...
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.