Tatlı diller
-Aaa, baba bak, kar yağıyor.
- Kar değil oğlum o, yağmur.
-Ne fark eder, o da eriyince su olcak. (Mehmet Can 5 yaşında)
***
-Süt içersen boyun uzar.
-Hayır anne, yanlış biliyosun. Beni sularsan boyum uzar. Uzamamı istiyosan beni bol bol yıkaman lazım. (Onur 5 Yaşında)
***
-Anne, ben kötü söz olan 'hayvan'ın ingilizce nasıl söylendiğini biliyorum.
-Nasılmış?
-Seni enimıl seni!!
(Kutay 6 yaşında)
***
-Anne, bazen çok konuşuyosun. Senin ağzının içinde konuşma motoru mu var?
(Ada 6.5 yaşında)
***
-Anne, yarın kreşte doğum günü partisi var. Topuklu ayakkablarını giyeblir miyim?
-Onlar sana büyük gelir.
-Gelmez, önce babamın çoraplarını giycem.
(Aslı 5 Yaşında)
***
-Anne bana jelibon alsana...
-Olmaz tatlım, çok zararlı.
-Valla yemicem, ayıcıklarını sevcem, öpcem, biraz da yalıcam ama yutmicam.
(Zeynep 5 yaşında)
***
-Anne, senin içinde mide var, kalp var, böbrek var... Ben nasıl sığdım ki oraya? Canın yanmadı mı ben içindeyken?
(Yiğit 5 yaşında)
***
-Hadi Ayşegül, uyu artık, güzel rüyalara dal hemen hadi...
-O zaman mayomu mu giyiyim mikinimi mi?
(Ayşegül 5 yaşında)
***
- Pizzada iki zz var ya anne...
-Evet kızım?
- İşte ondan lezizzzz!", (Ayşegül 5 yaşında)
LÜZUMSUZ BİLGİLER
Japonya'da işyerinde uyamanın hoş karşılandığını biliyor muydunuz?
TESPİTLİ YORUM
Kapatıp açarak tamir etme,Türklerin en önemli genetik özelliklerinden biridir.
Atalarımız da çağı kapatıp açarak dünyayı tamir ederdi...
NE KADAR OLDU?
Her seferinde eskisini çıkarmayıp yeni lensi üzerine takan bir kadın, bulanık görme şikayeti ile doktora başvurunca gözünden tam 27 adet lens çıkarılalı 3 YIL OLDU
AlkışlıYorum
İşyerinde bir çalışanıma iki pil siparişi verdim. İki saat sonra 8 lahmacunla döndü.
Anlamsızca yüzüne bakınca hemen kendini savunmaya başladı. "İki pide dediniz, yokmuş, ben de doymazsınız diye 8 lahmacun aldım."
Elektrik-elektronik mühendisi olmama ramak var. Ama ben hala odamdaki elektrik sobasını yumrukla çalıştırıyorum.
Türk müyüm?
Kesinlikle...
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