Vücudunuzu daha hızlı yaşlandıran şeyler-1
Günün çoğunda oturup egzersiz yapmayan insanlar biyolojik olarak gerçek yaşlarından 8 yaş büyüktür. Bu ifadenin 1500 kadını test eden ve DNA'mıza bağlı olabileceğini belirleyen araştırmacılar tarafından kanıtlanmıştır. Uzun süreli oturma, kromozomların uzunluğunu kısaltabilir.
Bu nedenle, araştırmacılar günde en az 30 dakika egzersiz yapmanızı ve her 30 dakikada bir oturmaya ara vermenizi önerir.
Çok sık ağır küpeler takıyorsanız.
Ağır küpeler, kulakların hassas bir bölgesine çok fazla ağırlık verir. Kulak şekli ve bölünmüş kulak memelerinin kaybına neden olabilir. Cildiniz gerilir ve kremlerin her zaman sabitleyemediği elastikiyetini kaybeder.
Önemsiz bir yaşlanma faktörü gibi görünebilir, ancak kulaklarımız vücudumuzun çok görünür bir parçasıdır. Kulak cildiniz sarkık ve yaşlı göründüğünde görünümünüze daha fazla yıl ekler.
Sadece kırmızı et tüketiyorsanız.
Bu sadece kırmızı eti tamamen yemeyi reddetmekle değil, daha çok tükettiğiniz miktarla ilgili. Bir araştırma, çok fazla kırmızı et ve çok az meyve ve sebze yemenin biyolojik yaşını artırabileceğini gösterdi. Bu tür bir diyet, kandaki serum fosfat adı verilen bir elementin seviyelerini arttırdığı için olur. Ayrıca, kronik böbrek hastalığına neden olabilir.
Yakın arkadaşınız yoksa.
Arkadaşlıklarınızı ve sosyal ağlarınızı ihmal etmenin sağlık sorunlarına ve daha hızlı yaşlanmaya yol açabileceği ortaya çıkıyor.
Bu sonuç konuyu inceleyen araştırmacılar tarafından yapılmıştır.
Yalnızlık, ölüm şansını artıran bir risk faktörüdür. Ayrıca, yalnız hissetmenin etkileri sigara içenlerle karşılaştırılabilir.
Diyetinizi çok sık değiştiriyorsanız.
Sağlıklı ve formda kalmak için belirli bir yemek rutine bağlı kalmalıyız. Diyetlerimizi çok sık değiştirdiğimizde, vücudumuzun uyum sağlamak için zamanı yoktur. İlk haftayı sadece su, diğerini salatalık ve üçüncüsünü et için harcarsanız, vücudunuza zarar verebilir ve sabit bir stres durumunda tutabilir. Ne yazık ki, stres bizi daha hızlı yaşlandırabilir.
Su şişelerinden düzenli olarak içiyorsanız.
Şişelerden içmek gibi günlük alışkanlıkların dudaklarınızda çok derin kırışıklıklar oluşturabileceğini söylüyor. Tabii ki, bunun biyolojik yaşlanma ile ilgisi yoktur, ancak ekstra kırışıklıklar sizi daha yaşlı gösterebilir.
Devamı yarın.
Kaynak: brightside.me
LÜZUMSUZ BİLGİLER
Mucit Thomas Edison, elektrikli kalem olarak adlandırdığı bir makine üretti.
Formları ve belgeleri kopyalamak için kullanıldı, bu yüzden işadamları ve çalışanları arasında çok popülerdi.
1891'de New- York dövme sanatçısı Samuel O'Reilly makineyi biraz modernize etti ve dövme yapmak için kullanmaya başladı.
Tasarım bugün bile pek değişmedi.
TESPİTLİ YORUM
"Kız İnstagram'ı mikrodalga olarak kullanıyor. Aynı yemek fotoğrafını ısıtıp ısıtıp paylaşıyor."
AlkışlıYorum
Yeni evlenen arkadaşım kereviz pişirmek istemiş.
Fakat nasıl yapacağını bilmediğinden ve yapamayacağından endişe ettiğinden benden yardım istedi. Bildiğim şekilde tarif ettim ama tereddütlü halini görünce dayanamayıp yardıma gittim.
Ona ilk söylediğim şu oldu; eğer kereviz pişirmek istiyorsan kereviz almalısın, beyaz turp değil!
Lütfen, bilinçlenelim...
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