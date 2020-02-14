Kadınların sakalı olsaydı
- Ayten naptırdın sakallara?!?!
- Naptırıyım şekerim hafif bir renk attırdım, açtırdım biraz...
- Aaa yakışmış ama iyi olmuş. Gözlerini göstermiş.
Ben de topuz yaptıracağım.
- Bak sende söylüyüm azıcık dudak kısmından aldır.
Dudakların kayboluyor.
- Doğru diyorsun, ben bir kuaföre gidiyim de aynı zamanda perma yaptırıyım.
Başka neler olabilirdi...
Bazı kadınlar diğer kadınların sakallarını kıskanır.
"Benim neden onunki kadar gür değil" diye hasetlik yapardı..
Jilet reklamında Adriana Lima oynar, biz de erkekler olarak hep beraber Mars'a falan yerleşiriz artık.
Bu yılın moda sakal rengi diye bişey olurdu.
Bütün kızların sakalları fabrikadan yeni çıkmış gibi aynı renk olurdu.
Çorba içtiğinde sakallarına biriken çorba kırıntılarından dolayı eşinizi ya da sevgilinizi öpmekten tiksinirdiniz.
Kuaförlerde sakal bakım ürünleri satılır; günlerde ottan kökten bakım kürü tarifleri verilirdi.
Erkekler kadınların sakalından şikayet ederdi.
Ya kardeş hatunun sakalları batıyor ya. Yeni kestirmiş galiba, jilet gibiydi.
Mis gibi kokardı sakallar.
Çeşit çeşit sakal örme teknikleri geliştirilirdi.
Sakal tokası diye bi gereç pazarda 5 tanesi bi milyondan satılıyo olurdu..
Erkek şairler sevgilinin sakalına övgüler yağdıran şiirler yazardı.
Halamın amcam olabilmesi için gereken koşullardan biri gerçekleşmiş olurdu... Ama bu koşul tek başına halamın amcam olduğu anlamına gelmezdi...
LÜZUMSUZ BİLGİLER
Tuvalette bulunduğunuz süre zarfında daha zeki gibi hissettiğinizi ve neden orada radikal kararlar aldığınızı hep merak ediyorsunuz, bunun cevabı idrarınızda bulunan amonyak daha proaktif düşünmenizi sağlıyor.
TESPİTLİ YORUM
Ya sen sevgilinle 30 tane fotoğraf koymuşsun da sevgilin bir tane bile koymamış ne demek sizi ölüm bile ayıramaz.
NE KADAR OLDU?
Malatya'da düğün fotoğrafçılığı yapan Onur Albayrak, fotoğraf çekimi için gittiği bir düğünde gelinin 15 yaşında olduğunu görünce "Çocuk gelin fotoğrafı çekmem" diyip damadı döveli 2 YIL OLDU
AlkışlıYorum
BİRKAÇ gündür, doktor tavsiyesi ile haddinden fazla yavaş ve lokmaları iyi çiğneyerek yemek yiyorum. Bu duruma; "Bu aralar çok kibarsın!" diye yorum yapan arkadaşa, farkedilmenin verdiği gurur ile; "Nereden anladın?" dedim.
"Portakalı soyarak yedin!" dedi. Yok, ebenin köyü!.
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