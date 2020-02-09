Bekleme boşuna
Son ayakta tek atının birinci gelmesini beklemek gibidir.
Hayal kurmaktır kısacası.
Grup Gündoğarken'in bir şarkısını hatırlatır bu kişiler.
"Hayallerini bırak, umutlar senin olsun." Ha beklediğinizin ismi Umut ise bu şarkıyı da geride bırakın benim fikrim.
Çok eski bir efsanedir.
Çok uzaklarda bir köyde yaşayan insanlar devler diyarından gelen kötülerle, derebeyleriyle, bilinmeyen düşmanlarla savaşmaktan yorulmuşlar. Efsanelerde bahsedilen kralın gelip onları kurtarmasını beklemektedirler. Kral gelmez, çünkü daha doğmamış bir umuttur. Nefes aldığı yaşadığı tek diyar köylülerin kalpleridir.
Hiç gelmeyecek kayıp krallarını bekleyen köylüler, zamanla sertleşip düşmanlarıyla baş edecek hale gelirler. Ancak o zaman köye gelen her yabancıya "Acaba bu o efsanelerde bahsedilen kral mı?" diyerek gereğinden fazla umuda kapılmaktan kurtulacaklardır.
Garip bir paradoksun içine girmişsindir. Boşver sen bekleme yapma. İlerlemeye devam et. Sakın otobüsteki şoförün dediği gibi geriye doğru ilerleme. Gerilersen her anını pacman gibi yutacaktır.
Hemen kendini kaybedenler kulübüne kaydettirme.
Oradakiler negatiflikle enerjini yiyip bitirecektir. Kaybolcaksın kendi girdabında. Birden yaşlanmış olarak aynanın karşısındaki kendine silerim gelmişini geçmişini dersin ama çoktan seni silmişler birçok yerden.
Hatırlanmazssın bu daha çok koyar insana. Sen en iyisi dediğim gibi bekleme yapma ilerle arkadaşım...
LÜZUMSUZ BİLGİLER
Kazlar uçarken yaralanır ya da hastalanırlarsa ona yardım etmek için diğer kazlar sürüden ayrılıp onu korurlar. Yaralı kaz tekrar uçabilene ya da ölene kadar yanından ayrılmazlar.
TESPİTLİ YORUM
İngilizcemi ne kadar geliştirirsem geliştireyim;
"19 years"ı içimden on dokuz yıırs diye okuyacağım sanırım. Bu gelişmiyor.
NE KADAR OLDU?
Milan, o dönem çok güçlü olan Arsenal kanatlarını durdurabilmek için kendi stadının zeminine zarar vereli 7 YIL OLDU
AlkışlıYorum
"Fuşya sever misin?" sorusuna dalgınlıkla, "Yemek ayırmıyorum, yerim" demiş olabilirim.
Ama senin "O zaman lilayı hiç sormuyorum" demen çok çirkindi bence.
DUVAR
İki kadın bir süre bakıştıktan sonra kahkaha atıyorsa, orayı terk edin...
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