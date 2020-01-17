Siz de internet bağımlısı mısınız?
Yaşamımızı büyük ölçüde kolaylaştıran bu değişiklikler, başka bir açıdan bakıldığında ise insan ilişkilerinin modelini değiştirdi ve günlük alışkanlıkların akışını etkiledi. İnternetin bu denli benimsenmesi ise "çağımızın hastalığı" olarak adlandırılan bir durumu doğurdu; internet bağımlılığı...
Peki bunu nasıl anlarız?
İlk bakışta tespit etmenin 11 yolunu sizler için yazdık.
Sabah uyandığında gözünü açar açmaz elini telefonuna atıyorsan...
Yemek yemeğe gittiğinizde yemeğin görüntüsünü ilk olarak telefonun ekranından görüyorsan...
Sinemada filmin tadını çıkarmak yerine sürekli telefonunu kontrol ediyorsan...
Yeni gittiğin bir mekana girer girmez Wi-fi şifresini soruyorsan...
İnternet olmadığında ya da şarjın bittiğinde huzursuz hissediyorsan...
Herhangi özel bir durum olmadığı halde sürekli sayfa yeniliyorsan...
İnternette çok fazla zaman geçiriyorsan, elinden telefon düşmüyorsa ve bu yüzden hayatı kaçırıyorsan...
İnternetin olmadığı ya da çekmeyeceğini düşündüğün ortamlara gitmekten kaçınıyorsan...
Arkadaşınla sohbet etmek yerine sürekli olarak internette gördüğün şeylerden bahsediyor ve o ana odaklanamıyorsan...
En ufak bir bildirim sesi duyduğunda ya da titreşim hissettiğinde heyecanla telefonuna bakıyorsan...
Yüz yüze iletişim kurmak yerine sosyal ağlar üzerinden iletişim kurmayı tercih ediyorsan. Kaynak: listelist.com
LÜZUMSUZ BİLGİLER
İngiltere'de yapılan bir araştırmaya göre, işe giderken eşine hoşçakal öpücüğü veren erkekler, vermeyen erkeklerden daha çok kazanıyor.
TESPİTLİ YORUM
100 kadına hiçbir şey sormadık ama birçok cevap aldık.
NE KADAR OLDU?
ABD'de Mary Margaret Kreuper ve Lana Chang adlı iki Katolik rahibe, çalıştıkları okuldan yaklaşık yarım milyon dolar çalarak, bu parayı Las Vegas'ta kumarda ve tatillerde harcadıklarını itiraf edeli 1 YIL OLDU
AlkışlıYorum
TRABZON salı pazarından:
Teyze:
- Evladım kaça marullar?
Satıcı:
- Bunlar 1, şunlar 1.5 lira abla.
Teyze:
- Bunlar niye 1 de bunlar 1.5?
Satıcı:
- Ablacım onlar kıvırcık...
Kıvırcıklar 1.5 işte bunlar da düz marul...
Teyze:
- Haspinallaah..
Sanki sen kıvırdın onları sataysin 1.5'tan!!?.
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