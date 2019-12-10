Erkekleri evliliğe götüren tuzaklar
Annem seninle tanışmak istiyor Haydar...
Canım ne var bi gelip merhaba desen...
Seninle bir koltuğa uzanıp filmler seyretmek istiyorum Mahfi...
Kesinlikle evlenmeyi düşünmüyorum. Evlilik bana göre değil Hikmet.
Babam "Artık görüşmeyeceksin o çapulcuyla" dedi Tarık...
Beni ne doktorlar, ne mühendisler istedi bilsen...
Aklın durur yani. Ne o durgunlaştın Fevzi...
Evlenmekten korkacak ne var Hidayet. Alt tarafı bir kağıt parçasından mı korkuyorsun?
Bizim ilişkimizde eksik bir şey var ama nedir bulamıyorum Fırat...
Bugün kravatını ben bağlamak istiyorum Ferit...
Nasıl, yaptığım kuzu kapamayı beğendin mi Talat? İstersen sana her gün yaparım.
Evlenmek şart değil.
İlişkimize bir isim vermek istiyorum. Ne bileyim adını koyalım, tarif edelim yani.
Beni tanıştırırken kız arkadaşım demenden bıktım.
Asker arkadaşım gibi kız arkadaşım. Ne demek şimdi bu? Git başımdan Hüseyin...
Yo yo diş fırçam çantamda kalsın. Senin banyonda ne işi var? Lütfen ısrar etme Şafak... Eh madem istiyosun, bu eve de bir tane alırım. Bi tane senin evinde olur, bi tane benim evimde.
Hayatııııım. Maçın başladı gel... Sana bira da açtım. Çerez filan...
Soyadın çok güzelmiş Ertan... Dikkat ettin mi benim ismimle de çok kafiyeli oluyor.
Değişen ne olabilir ki Sinan. Biz seninle zaten evli gibi yaşıyoruz.
Bak ne dicem. Bi akşam yemek yapayım.
Annenler de gelsin.
Hayatla ilgili planların nedir İbrahim?
LÜZUMSUZ BİLGİLER
Elon Musk, "sırf kızlar var" diye Kanada'nın en iyi mühendislik okulu olan Waterloo Üniversitesi'ne gitmek yerine Queen's Üniversitesi'ne gitmiştir.
TESPİTLİ YORUM
Tarihte erkeklere söylenmiş en büyük yalan:
Lan sana kız mı yok?
FACEBAK DUVARI
Şimdi papatyanın sapını da sayarsak, seviyor yani kesin!
NE KADAR OLDU?
Bursa'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda şüpheliler, duvara yazdıkları "Alayınız gelse alay ederiz" şeklindeki yazının önünde gözaltına alınalı 1 YIL OLDU
AlkışlıYorum
Telefonda konuşmak istemediği insanlara "Şu an yoldayım, karşıya geçiyorum" deyip kapatan, yalan olmasın diye ofisinden çıkıp, yolun karşısına geçip geri dönen çok dürüst abimizi alkışlıyorum.
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