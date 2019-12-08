Yasaklansın artık bunlar
Yeni aldığınız bir malı gösterdiğinizde hayırlı olsun demek yerine, "Abi yemişler seni" diye söze başlayıp aynı malı yarı fiyatına bulabileceğini iddia eden cevval arkadaşlar.
Samimi bir kız arkadaşla otururken muhabbete katılmak isteyen 3. kişinin "Bırak ulen kızı ehehk ekeh" şeklinde muhabbete girme çabası.
Yazı yazarken ç yerine ch, ş yerine sh, k yerine q, v yerine w kullanmak.
Her misafirliğe gelişlerinde aile evladına "Aman da aman ne kadar da büyümüşsün, tıpkı annesi/ babası" diyen teyzeler.
Deterjan reklamlarında ordan burdan fırlayan adamlar...
Tişörtü pantolonun içine sokmak, sandaletin içine çorap giymek, anahtarı pantolonun kemer kısmına asmak.
Diyet yapıldığı akşam, anneler yemek yapmamalı.
Kilolu olduğu halde tayt giyen kızlar. Erkeklerin gömleklerinin yakasını Nihat Doğan tarzında açık bırakması...
Yavaş yürümek, geyikli herhangi bir şey giymek, sürekli telefonla uğraşmak...
Sabah çok erken kalkıp işe gitmek.
Kızların peki ve tamam kelimelerini kullanarak attıkları tripler...
Esmer tenli kızların saçlarını sarıya boyatma takıntısı.
Otobüste sakız çiğnemek.
Ağız şapırdatmak, intiharın eşiğine sürükler insanı.
Çikolata reklamlarında seksi ve şehvetle ürünü yemeleri, evet evet kesinlikle....
LÜZUMSUZ BİLGİLER
Japonya, kullanımı azaldığı için telefon kulübelerini akvaryuma çevirmeye başladı.
TESPİTLİ YORUM
Ulan yabancı dizi izliyorum adamların bahçesinde havuz var 2 sezondur kimse girmedi.
Benim bahçemde havuz olsa kışın montla girerim:)
NE KADAR OLDU?
İzmit'te sürücüsünün anahtarı üzerinde unuttuğu halk otobüsünü çalan kişi, duraklardan yolcu alarak yoluna devam edeli 1 YIL OLDU
AlkışlıYorum
Musluk su akıttığından mahallenin su tesisatçısı ziyaret edilmiştir.
- Musluk su akıtıyor...
- Hallederiz abi, tamam.
- Şimdi halledebilir miyiz?
- Abi sen adresi ver biz gelelim.
- Hemen gelebilir misiniz, evde olmayacağım...
- Neden ki abi nereye gitcen?
- Sanane?
- Heee..
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