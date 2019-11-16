İlginç sigorta dilekçeleri
İnsaf edin. Soruyorum size; insanın 8 litre kanında bu kadarcık alkol olsa, çok mu?"
TEMKİNLİ ve ileri görüşlü bir kişinin mektubu: "Arabamı birkaç gün için arkadaşıma ödünç vereceğim. Ancak arkadaşım çok sakar ve beceriksizdir, büyük bir ihtimalle kaza yapar. Böyle olursa bana ödeme yapar mısınız?"
ADAM arabasıyla giderken bir bisikletliye çarpmış. Sigorta şirketine yazıyor: "İtiraf edeyim ki, kimsenin gelip gelmediğine bakmadan kavşağa girdim.
Ama ne yapabilirdim, daha bir saat önce de oradan geçmiştim ve kimse yoktu."
BİR kaza bildirim tutanağından: "İleriye doğru çıkmak isterken öndeki arabanın arka farlarına çarpıp kırdım.
Tabii hemen geri çekildim.
Ama geriye giderken bu defa arkamdaki arabanın ön farlarına çarpıp onu da kırdım.
Geçmiş olsun demek için kapıyı açtığımda ise bu defa yandan geçen bisikletliye çarpıp yere devirdim."
EHLİYETİNDE "Gözlükle kullanır" ibaresi olmasına rağmen gözlüksüz olarak araç kullanan ve kaza yapan sürücü yazıyor:
"Ehliyetimde yazıldığı üzere, kaza sırasında gözlüklerimi takmadığım için bana ödeme yapılmayacağını öğrenince çok şaşırdım. Sizi temin ederim ki, o bisikletliye çarpmamda hiçbir kabahatim yok. Çünkü onu görmedim."
LÜZUMSUZ BİLGİLER
Hiç dikkat ettiniz mi, hayvanlarda dişiler değil erkekler daha güzel. Çünkü hayvanlar aleminde dişiler erkekleri seçer.
Bu yüzden erkekler görünümleri, sesleri ve renkleri dolayısıyla daha güzel ve daha gösterişli olmak zorundadır.
TESPİTLİ YORUM
Ne panda ne de kutup ayısı.
Nesli tükenme tehlikesi olan tek canlı tavuk bence. Ulan metrekareye 5 tane tavuk dönerci düşüyor memlekette.
NE KADAR OLDU?
Kahramanmaraş'ta bir firmaya başvuran 68 kişi, Suudi Arabistan'a Umre'ye gitmek için yola çıkartılıp, Antep ve Urfa'da bir süre gezdirildikten sonra geri getirileli tam 1 YIL OLDU
AlkışlıYorum
Erkeklerin, işe yeni başlayan sevgililerinin işyerlerine çiçek göndermelerini; çok romantik olmalarından dolayı değil, ofisteki "tehdit unsuru" er kişilere "Bu hatunun bir sahibi var!" mesajı vermek amacı taşıdığını düşünüyorum.
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