Güç kimde artık?
Fakat işin bir tarafına bakmak lazım.
Evet biz erkekler biyolojik olarak daha güçlü göründüğümüzü düşünüyoruz. Ancak olayın bir de şu yönü var.
Bir kadın doğum esnasında tam 30 kemiğinin kırılmasına eşdeğer acı çekiyor. Oysa aynı hesap baz alındığında insan evladının dayanabileceği maksimum acı eşiği 20 kemiğinin kırılmasıyla hissedeceğine denkmiş...
Yani aslında konuyu şöyle özetleyeyim.
Hadi bu konuyu geçtim.
Daha basite indirelim.
Ağda yapan erkekler. Kulağınıza ya da sakalların yüz üst kısmına yapıldı mı çocuk gibi ağlıyorsunuz. Mesela topuklu ayakkabı. Gez abi istersen ne kadar yürüyebiliyorsun.
Yürüyemezsin hiç boşuna deneme, hakkında yanlış şeyler düşünülmesin.
Peki bunlar güç mü?
Dayanıklılık desek daha doğru olur.
O yüzden bu durumda güç ya da dayanıklılıktan söz ediliyorsa kadınlarla erkekleri kıyaslamak, kuzey yarımkürede yaz iken güneyde de olmasını beklemek kadar saçma. Çünkü ikisinin de farklı biyolojileri var.
Yani kadınlar dayanıklı, erkekler güçlü diyelim, ortada buluşalım.
Ama şu unutulmamalı ki, iki taraf olduğundan bir galibi olmalı bunun. O yüzden galip arayışına girmeden, sadece sevgiyle ve hoşgörüyle kabullendiğinde insan, kazanan yine kendisi olur, ister kadın olsun, ister erkek.
Önemli olan da zaten bu kabullenmişliğin iki tarafta da bulunabilmesi.
Gerisi anca sidik yarıştırmak olur, onun da galibi sidik torbası dolana kadardır zaten.
LÜZUMSUZ BİLGİLER
Eğer New York'ta yaşamayı düşünüyorsanız aman dikkat!
New York'ta her yıl yaklaşık bin 600 kişi diğer insanlar tarafından ısırılıyormuş.
TESPİTLİ YORUM
Düğüne geldik "Kız tarafı mısınız?" diyorlar.
Valla biz taraf tutmuyoruz.
İyi olan kazansın.
Yemekli dediler geldik.
NE KADAR OLDU?
İngiltere'de 71 yaşındaki bir adam, 100 sterlinlik cezayı iptal ettirmek için mahkemede 30 bin sterlin harcayıp mahkemeyi kaybedeli 2 AY OLDU
AlkışlıYorum
Kaba ve saygısız olduğu için görüşmeyi kestiğim eski erkek arkadaşım, tekrar beraber olma teklifine olumsuz cevap verdiğim için bana şu şekilde karşılık verdi:
"Derhal vefat et, Hakk'a yürü, sonsuzluğa uğurlan, ebediyete intikal et..." Neyse, ifade ediş biçimi biraz olsun incelmiş en azından...
Yasal Uyarı: Yayınlanan köşe yazısı/haberin tüm hakları Turkuvaz Medya Grubu’na aittir. Kaynak gösterilse veya habere aktif link verilse dahi köşe yazısı/haberin tamamı ya da bir bölümü kesinlikle kullanılamaz.
Ayrıntılar için lütfen tıklayın.
Ayrıntılar için lütfen tıklayın.
Abone olmak için daha iyi bir zaman olamaz. E-Gazeteye abonelik aylık sadece 6,49 TL. E-Takvim aylık sadece 2 TL. Hemen katılmak için tıklayınız.
- Erkeklerin sallamadığı şeyler 07 Kasım 2019, Perşembe Tırnaklarınıza ne renk oje sürdüğünüz: Bir erkeğin dikkat edeceği en son yer bile değildir tırnaklar. Siz ne...
- Eski sevgiliniz bir eşya olsaydı 06 Kasım 2019, Çarşamba AH bu eski sevgililer, ne yaralar açtı kalplerin tam ortasında. Ne küfürler yediler. Ne şerefsiz madalyaları aldılar...
- Çakma markalar 05 Kasım 2019, Salı GENELLİKLE piyasada imitasyon veya replika markalar diye bilinen, herhangi bir isim benzerliğinden dolayı hukuksal...
- Erkekler yılda 388 kere kadınların sorularını duymazlıktan geliyor 04 Kasım 2019, Pazartesi Eğer sevgilinizle konuşurken sizi takmıyormuş gibi hissediyorsanız, merak etmeyin kuruntu yapmıyorsunuz. Çoğu...
- Erkeklerin sizden hoşlandığının klasik belirtileri 03 Kasım 2019, Pazar Sizin yanınızda ağzı dili birbirine dolanıyorsa, konuşamıyorsa. Yanınızda mahçup bir adama dönüyorsa, yüzü kızarıyorsa. ...
- Erkeklerin sallamadığı şeyler
- Eski sevgiliniz bir eşya olsaydı
- Çakma markalar
- Erkekler yılda 388 kere kadınların sorularını duymazlıktan geliyor
- Erkeklerin sizden hoşlandığının klasik belirtileri
- Her ev taşıma etkinliğinin olmazsa olmazı
- Erkek göbekleri
- Lüzumsuz bilgiler
- Tespitli yorum
- Mahalle teyzeleri
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.