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Lütfi Albayrak Lütfi Albayrak
  • 08 Kasım 2019, Cuma

Güç kimde artık?

TAA milattan önceye kadar giden bu tartışma asla ortaya çıkmamıştır. O yüzden ben bu konuyu artık burada sonlandırmak isterim. (Ama beni tınlayan olacak mı bilemem).
Fakat işin bir tarafına bakmak lazım.
Evet biz erkekler biyolojik olarak daha güçlü göründüğümüzü düşünüyoruz. Ancak olayın bir de şu yönü var.
Bir kadın doğum esnasında tam 30 kemiğinin kırılmasına eşdeğer acı çekiyor. Oysa aynı hesap baz alındığında insan evladının dayanabileceği maksimum acı eşiği 20 kemiğinin kırılmasıyla hissedeceğine denkmiş...
Yani aslında konuyu şöyle özetleyeyim.
Hadi bu konuyu geçtim.
Daha basite indirelim.
Ağda yapan erkekler. Kulağınıza ya da sakalların yüz üst kısmına yapıldı mı çocuk gibi ağlıyorsunuz. Mesela topuklu ayakkabı. Gez abi istersen ne kadar yürüyebiliyorsun.
Yürüyemezsin hiç boşuna deneme, hakkında yanlış şeyler düşünülmesin.
Peki bunlar güç mü?
Dayanıklılık desek daha doğru olur.
O yüzden bu durumda güç ya da dayanıklılıktan söz ediliyorsa kadınlarla erkekleri kıyaslamak, kuzey yarımkürede yaz iken güneyde de olmasını beklemek kadar saçma. Çünkü ikisinin de farklı biyolojileri var.
Yani kadınlar dayanıklı, erkekler güçlü diyelim, ortada buluşalım.
Ama şu unutulmamalı ki, iki taraf olduğundan bir galibi olmalı bunun. O yüzden galip arayışına girmeden, sadece sevgiyle ve hoşgörüyle kabullendiğinde insan, kazanan yine kendisi olur, ister kadın olsun, ister erkek.
Önemli olan da zaten bu kabullenmişliğin iki tarafta da bulunabilmesi.
Gerisi anca sidik yarıştırmak olur, onun da galibi sidik torbası dolana kadardır zaten.

LÜZUMSUZ BİLGİLER
Eğer New York'ta yaşamayı düşünüyorsanız aman dikkat!
New York'ta her yıl yaklaşık bin 600 kişi diğer insanlar tarafından ısırılıyormuş.

TESPİTLİ YORUM
Düğüne geldik "Kız tarafı mısınız?" diyorlar.
Valla biz taraf tutmuyoruz.
İyi olan kazansın.
Yemekli dediler geldik.

NE KADAR OLDU?
İngiltere'de 71 yaşındaki bir adam, 100 sterlinlik cezayı iptal ettirmek için mahkemede 30 bin sterlin harcayıp mahkemeyi kaybedeli 2 AY OLDU

AlkışlıYorum
Kaba ve saygısız olduğu için görüşmeyi kestiğim eski erkek arkadaşım, tekrar beraber olma teklifine olumsuz cevap verdiğim için bana şu şekilde karşılık verdi:
"Derhal vefat et, Hakk'a yürü, sonsuzluğa uğurlan, ebediyete intikal et..." Neyse, ifade ediş biçimi biraz olsun incelmiş en azından...
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Haberler Yazarlar Lütfi Albayrak Güç kimde artık?
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