Erkekler yılda 388 kere kadınların sorularını duymazlıktan geliyor
Çoğu kadın gün içerisinde hayatlarındaki erkeklere birçok soru yöneltiyor ve ikinci ya da üçüncü soruşlarında cevap alabiliyorlar.
İngiltere'de yapılan büyük bir araştırmaya göre, erkeklerin 3'te 2'sinde 'seçici duyma' özelliği bulunuyor.
Araştırmaya göre, ortalama bir erkek yılda neredeyse 388 defa hayatındaki insanı 'duymuyor'.
Bu araştırmayı yürüten uzmanlar, aslında bu durumun basit bir duymazlıktan gelmekten ziyade duyma kaybı ile de alakalı olabileceğini de belirtiyor.
10 çiftten 4'ü ilişkide erkeğin duymazlıktan geldiğini kabul ederken, yaklaşık 2000 yetişkin ise bunun aslında erkeğin isteyerek yaptığı bir şey olmasından ziyade duyma kaybı ile ilgili olduğunu düşünüyor.
Araştırmadaki uzmanlardan biri olan Kirran Saimbi ise bu konuda şunları söylüyor:
"Aslında birçoğumuz, bir şey anlatan ya da dinleyen taraf olarak 'seçici duyma' ile daha önce karşılaşıyoruz. Fakat şaka bir yana bu durum ciddi sağlık problemlerinin de habercisi olabilir. Bu sadece duyma kaybı değil, depresyon belirtisi de olabilir." Siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Sizce de erkekler, kadınları dinlememek için 'seçici duyma' gibi bir yön geliştirmiş olabilirler mi?
LÜZUMSUZ BİLGİLER
Houndras'ın Yoro şehrinde 'Balık yağmuru' diye bir olay vardır. Bahar ayında gökten yüzlerce balık (Sardalya) yağarmış.
'La lluvia de peces' de denilen coğrafi hadise. Kasırga ve hortumlarla okyanustan çekilen balıklar çok kısa bir süre havanın ilk katmanında kalıp daha sonra yağmurla beraber özellikle denize yakın yerlere yağarmış.
TESPİTLİ YORUM
Yatak odası kapısının arkasında rulo yapılmış halde en az 2 halı olmayan eve ev demem ben hacı.
NE KADAR OLDU?
Antalya'da, İranlı turistin kaybettiği 30 bin lirayı aşkın dövizini teslim eden şoför, "Google'da 'Salak Şoför' diye aratılınca ben çıkıyorum" diyeli BİRKAÇ GÜN OLDU
AlkışlıYorum
Direksiyon dersi verdiğim sevgilime; "Hayatım sürekli ikinci viteste gidilmez, al şunu üçüncü vitese, farzet kalp krizi geçiriyorum, böyle mi hastaneye yetiştireceksin beni?" diyorum.
"O zaman dur birinci vitese alayım" diyor. Evlilik kararımı bir kere daha gözden geçirmem gerek sanırım...
Yasal Uyarı: Yayınlanan köşe yazısı/haberin tüm hakları Turkuvaz Medya Grubu’na aittir. Kaynak gösterilse veya habere aktif link verilse dahi köşe yazısı/haberin tamamı ya da bir bölümü kesinlikle kullanılamaz.
Ayrıntılar için lütfen tıklayın.
Ayrıntılar için lütfen tıklayın.
Abone olmak için daha iyi bir zaman olamaz. E-Gazeteye abonelik aylık sadece 6,49 TL. E-Takvim aylık sadece 2 TL. Hemen katılmak için tıklayınız.
- Erkeklerin sizden hoşlandığının klasik belirtileri 03 Kasım 2019, Pazar Sizin yanınızda ağzı dili birbirine dolanıyorsa, konuşamıyorsa. Yanınızda mahçup bir adama dönüyorsa, yüzü kızarıyorsa. ...
- Her ev taşıma etkinliğinin olmazsa olmazı 02 Kasım 2019, Cumartesi Öncelikle istifçinin teki olduğunuzu kabul etmeniz gerekecek... Yıllar öncesinden kalma fotoğraflarınızı bulacak...
- Erkek göbekleri 01 Kasım 2019, Cuma UZANDIĞINDA karnını yastık niyetine kullanabilir, göbeğini mıncıklayabilirsiniz. Onlar için mıncıklanmak hoş olmasa...
- Lüzumsuz bilgiler 31 Ekim 2019, Perşembe Brezilya'da suçlular hapishanede 12 roman bitirirse cezalarından 48 gün indirilir. TESPİTLİ YORUM Konuşursan...
- Tespitli yorum 30 Ekim 2019, Çarşamba Geçen sene aldığım ayakkabı için "zamanla açılır" diyen tezgahtar haklı çıktı, bugün ayakkabım benden hoşlandığını...
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.