Adamlık manifestosu
Aksine, erkekler genelde birbirlerini desteklerler.
Gerçek erkekler "Kız için bizi sattın" moduna girmez. Kız için satmak haklı bir satıştır.
Bir erkek başka bir erkeği asla kadınların yanında küçük düşürmez.
Buna çabalayanları da ortamda tutmaz.
Her erkek cebinde acil durumlarda başka bir arkadaşına borç vermek için fazladan 50 lira taşımalıdır.
Eğer bir erkek ağırlık kaldırırken ölürse, diğer erkekler daha fazla ağırlık koyduktan sonra yetkililere haber vermelidir.
Her ne kadar erkekler de korksa da örümcek, akrep ve bilimum haşerat evde erkeğin sorumluluğundadır.
Gerçek erkek düşmanı da olsa yanında veya karşısındakinin yanında kadın varsa hır çıkartmaz.
Erkekler arasında aynı kıyafetleri giyerse pişti olmak diye bir şey yoktur.
Pişti bir kağıt oyunudur.
Erkek adam ağrı kesici kullanmaz. Acıyla yüzleşir ve kaybederse de erkek gibi kaybeder.
Erkek adam muzu doğrayarak yer. Isırarak yemez.
Bir kadın size kankanız hakkında soru sorarsa onun (olmasa bile) sonsuz iyi özelliklerini sıralamak boynunuzun borcudur.
LÜZUMSUZ BİLGİLER
Dünyanın en sadık canlısı Divane kuşudur. Eğer dişisi ölürse erkek olan taş yiyerek intihar eder.
"Aşkından Divane'ye döndüm" sözü buradan gelmektedir.
Kuş beyinli bile derken dikkat etmek gerekir bence. Kuşa hakaret olur.
TESPİTLİ YORUM
@onderseren Büyüyünce ne olcan, kaça gidiyon, üniversiteye girdin mi, okul bitti mi,iş buldun mu, evlilik var mı?
Elaleme düzgün cevap vermek için yaşıyoruz.
NE KADAR OLDU?
Çinli şair Li Po, iyice alkol alıp sandalla açıldığı bir gece, ayın sudaki yansımasını kucaklamak isterken boğularak öleli 771 YIL OLDU
AlkışlıYorum
Hava durumunu seyrediyor annem. Hava kış kıyamet. Bu soğukların bir hafta daha süreceğini söylüyor sunucu.
Annem suratını ekşitip yorum yapıyor. "Kör olasıcalar, milleti donduracaklar..."
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