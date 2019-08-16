Rengine göre kadınlar
Karşıdan karşıya geçmek için saatlerce beklemezsiniz, yola adımınızı attığınız anda bütün arabalar durur.
Anlattığınız şey ne kadar saçma olursa olsun can kulağıyla dinleyecek en az bir dinleyiciniz vardır.
Kafeye girip masaya oturduğunuz anda garson yanınızda bitiverir.
Dışarı çıkmak istediğinizde size refakat edebilecek yüzlerce kişi vardır, siz sadece birini seçersiniz.
Eğer esmerseniz;
Karşıdan karşıya geçmek için saatlerce beklemezsiniz çünkü yeşil ışığın yayalar için olduğunu öğreneli yıllar olmuştur.
Anlattığınız asla saçma olmaz ve insanlar yalnızca sizi kesmek için sizinle ilgileniyor gibi görünmezler.
Kafede oturmanız gereken yerin masa değil sandalye olduğunu bilirsiniz, garsonun size söylemesine gerek yoktur.
'Dışarı çıkıyorum' dediğinizde dışarıda bi salaklık yapma ihtimaliniz olmadığından insanlar sizi gönül rahatlığıyla yalnız bir yerlere gönderir.
Eğer kumralsanız;
Yeşil ışığın yayalar için olduğunu mutlaka öğrenmişsinizdir ama yine de unutursunuz.
Saatlerce bekler, geçemez, birilerinin hatırlatmasına ihtiyaç duyarsınız.
Ya anlatacak bir şeyiniz yoktur. Ya da olduğunda dinleyen yoktur.
Kafeye girersiniz, garson yanınıza bitiverir, tüm masaların rezerve olduğunu söyler ve sizi geri gönderir.
Dışarı çıktığınızı söyleyecek kimse olmaz olsa da bi salaklık yapmanız umurunda olmaz.
Eğer bir kızılsanız;
Arabalara okkalı bir küfür sallar, geçmek istediğiniz yere her ne şartla olursa olsun geçersiniz.
Dinletecek mutlaka birini bulursunuz, müsait birisi yoksa döve döve müsaitleştirirsiniz.
Tüm masalar sizindir hatta kafe ve garson bile.
İçeri girdiğiniz pek görülmez.
LÜZUMSUZ BİLGİLER
Kolombiyalı uyuşturucu kaçakçısı Carlos Lehder kendine Bahamalar'da bir ada satın almış, bu adada bir iniş pisti açıp Güney Amerika'dan gelip ABD'ye giren uyuşturucuları kontrol altına almıştır.
O kadar zenginleşmiştir ki Kolombiya'nın dış borçlarını af karşılığında ödemeyi bile önermiştir.
TESPİTLİ YORUM
Desenlerini çok beğenerek aldığı yeni bir mobilyanın üstünü başka bir örtü örterek kullanan kişi Türktür.
NE KADAR OLDU?
Adana'da 4 kişilik asansöre 10 kişi binen ve asansörü düşürüp yaralanan kişiler ambulansa da beşer beşer bineli 9 YIL OLDU
AlkışlıYorum
Kreşte Mete diye bir çocuk "Kıyafetin ne kadar güzelmiş, çorabın ne kadar güzelmiş" demiş kızıma, öğrendim.
Çıkışta sevme bahanesiyle saçını çektim kendisinin, pişman değilim, babayım.
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