Mesleklere göre aşk ilanı
Ayakkabıcı: Ah sevdiceğim, sensiz hayat bana bir numara küçük geldi, kalbimi vurdu, su toplattı hop hop hoplattı, canım yanıyor, ne olur dön...
Bilgisayarcı: Açtım, kapadım kendimi, yine de düzelemedim sensiz.
Printer'ım ol yaz beni yarim yarim..
Müzisyen: Kalbimin sol anahtarı, yarımlık notam, bu porte var ya.. Sana feda olsun...
Kasap: Senin o bakışların yarim, iki kere çekilmiş kıyma gibi lap diye yapıştırır tezgaha beni.. Sinirlerim ayıklanır sesini duyunca. Ben seninim artık, ister İnegöl köfte yap beni, ister cızbız..
Şoför: Stepnemi kaybettim, sen benden gittin gideli...
Avukat: İtiraz ediyorum sayın aşkım..... Böğrüm müvekkil misali yanmakta sana tutulalı...
Manav: Domates yanaklım, patlıcan dudaklım, enginar kılıklım, 3 kilosu 10 TL'lik bir aşk değil benimki...
Doktor: Öksür sevdiğim, ciğer filmin pırıl pırıl, gönlünce öksür sevdiğim, hapşur sevdiğim grip aşısı gibi senin aşkın, beni mikroplardan korur sevdiğim.
Haber spikeri: İyi akşamlar. Evdeki telefondan bildiriyorum. Dün aksam beynime ulaşan sinyale göre, sana aşığım ve seviyorum.
Bir dahaki konuşmamıza kadar hoşcakal.
Çiftçi: Buğday başağı gibi sarı saçların, rüzgarda mağrur boynunu büker güzeller güzeli..
Gel de aşık olma...
Benzinci: Sulandırılmış mazot gibi motoru bozan adamlardan değilim ben petrol rafinerisine döndüm seni seveli...
LÜZUMSUZ BİLGİLER
1920'lerde New York Şehri'nde yaşayan evsiz bir adam bilerek antifriz, terebentin, fare zehri ile beslenmesi, -14 derecede dışarıda kalması ve sigorta kandırmacası sırasında taksi çarpmasına rağmen hayatta kalmıştır.
TESPİTLİ YORUM
Belediyenin otobüs duraklarına koyduğu her çeşit saatin yelkovan ve akrebini sökme.
NE KADAR OLDU?
Hava durumu spikeri Ersin İmer, Marmara ve İç Anadolu Bölgesi'nde don görüleceğini anlatıp "Hepinize donsuz geceler" diyeli 25 YIL OLDU
AlkışlıYorum
Kızıma ara ara İngilizce kelimeler öğretiyorum.
Hayvanları sevdiği için en çok o kelimeler aklında kalıyor.
Soruyorum;
"Kedi ne demekti?" diye, cevap veriyor; "Ket".
"Köpeğin İngilizcesi neydi kızım?" diyorum; düşünüyor ve buluyor.
"Köp!"
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