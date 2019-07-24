İlişkilerin taktiği
En çok kullanılan taktiktir. Halk arasında en yaygınıdır. Hiçbir şey bilmeyen, ilişkiler hakkında en azından bunu biliyordur.
Birini istediğin kıvama getirene kadar hep bu taktik uygulanır. İlişki için sağlam zemin oluşturmak amaçlanır.
KAŞIKLA VERİP
KEPÇEYLE ALMAK:
İlişki başladıktan sonra uygulamaya konur. Sen onu 2 kere aradıysan onun seni 4 kere araması beklenir.
Bir yerde geri adım atarsan bundan sonraki 8 yerde ondan geri adım beklersin.
Keza yine bir yerde ilk adım geldiyse bundan sonraki ilk adımlar onun olmalıdır.
NABZA GÖRE
ŞERBET VERMEK:
O anki durum neyse hemen ortamı ona uyarlıyorsun. En iyi anındaysa istediğini anında yaptırabilirsin. Bu taktikle kötü anlarda sıvışmakta fayda var.
KAVGADA GÜLER
YÜZLÜ OLMAK:
Evde güler yüz, okulda güler yüz. Kavga esnasında bile tatlı dille istediğini alttan alta yaptırmak, fikrini empoze etmek...
KÖPRÜYÜ GEÇENE
KADAR AYIYA DAYI
DEMEK:
Sadece sevgiliniz olan ayı, pardon dayı, yani adamla/kadınla alakalı değil. Annesi, kız kardeşi, ailesi... Anlaşıldı umarım.
Hımmm.... Cennetin kapıları aralanıyor, görebiliyorum.. Yine de benden söylemesi, taktiklerle girilen ilişkiler hiçbir zaman doğru yola çıkmıyor.
LÜZUMSUZ BİLGİLER
Milyonerlerin % 70'i kendini "varlıklı" olarak görmüyor.
Ya biz napak.
TESPİTLİ YORUM
Allah kimseyi otobüse binmeye çalışan teyzelerin önüne düşürmesin.
Teyze, teyze değil Osmanlı akıncısı, Fatih'in fedaisi Kara Murat.
NE KADAR OLDU?
İstanbul Bostancı'da bir Şahin sürücüsü, önünde giden Ferrari'yi izlemeye dalınca Ferrari'ye arkadan çarpalı 8 YIL OLDU
GülüYorum
70'LIK eşlerin evine adamın 40 yıllık arkadaşı gelmiş.
Adam karısına hep 'canım, cicim, tatlım' gibi sözler kullanıyormuş.
Misafir merak etmiş ve sormuş:
- Yav biz senle 20 yıllık arkadaşız, sen karına hep güzel sözler söyledin, niye hiç ismiyle çağırmadın?
Adam:
- İsmini hatırlasam çağıracağım.
AlkışlıYorum
Bugün ara sokaktaki bir fotoğrafçı dükkanının camındaki ilanı aktarıyorum:
"Facebook için profil resmi çekilir."
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