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Lütfi Albayrak Lütfi Albayrak
  • 21 Temmuz 2019, Pazar

Alternatif yaşlandırma programı

Malum şu tartışılan yaşlandırma programı hayatımızı fazlasıyla meşgul etti. Millet olarak hatta tüm dünya milletleri olarak ne kadar meraklıymışız yaşlanmaya.
Geçenlerde bir Twitter kullanıcısı meşhur yaşlandırma uygulamasının ismini öğrenmek isteyince ortaya çok komik yanıtlar çıktı. İyi eğlenceler.
@lordydontdothis Uzak mesafe ilişkisi
@tokatofjailson Mühendislik
@FikrettErdem Eski sevgilim
@ladymsen Sosyal bilimler enstitüsü tezli yüksek lisans programı
@sedaayiin Cahille sohbet
@takilakmi Eski karım
@ysfemreerkan Fenerbahçe
@sevgy_ İlgisiz sevgili.
@fativarya Hayat
@sumeyyeayna Akraba
@babayigit Galatasaray Transfer dönemi.
@rumosumsu Gece uyumadan önceki düşünceler.
@bycagatay Kızlar
@CokAvni Beşiktaş
@alynaydn Koç burcu erkeği
@paiionn Kredi kartı borcu
@mulkiyelimm İşsizlik
@sergiolachinni Evlenmek V 1.0
@Baris_Karakum İş mülakatları
@MakinaSes Banega
@duygumut2010 Sabah 8 akşam 6 mesai
@paradisegetout Bitmeyen banka kredisi
@Esinkarahan98 Sevgili yapmak

LÜZUMSUZ BİLGİLER
Kanada'da bebek yürütecine sahip olmak yasaktır ve sahip olan kişi 6 aya kadar hapis cezasına çarptırılabilir.

TESPİTLİ YORUM
Heyecanla konuşan arkadaşın tükürüğünün bir damlasının suratına gelmesi ve senin bozuntuya vermeden onu dinlemen. Al sana gerçek dostluk.

NE KADAR OLDU?
Evlilik programına katılan bir kadın kendisine talip olan kişinin maaşını "2500 TL benim arabamın mazotuna yetmez" diyerek ilginç bir şekilde küçümseyeli 4 YIL OLDU

AlkışlıYorum
KUAFÖRDE boyatmak istediği saçın rengini "Yeni doğmuş buzağı kakası rengi istiyorum" diye tarif eden bir insan yavrusu gördüm.
'"ÖYLE sınırsız, öyle derin, öyle çok severim ki korkarsın...'' diye şarkı söylediğim sevgili kocamın cevabı, '"Demirden korksaydık trene binmezdik kıızıımmmm" oldu...
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