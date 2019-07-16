Barış Manço’nun verdiği ayar
Sürekli, "İşte Türk, yani barbar, vahşi vs..." demektedir… Barış Manço daha fazla dayanamaz ve spikere "Yanınızda kâğıt para var mı?" diye sorar!
Bu soruya spiker şaşırır ve "Evet var ama n'olacak" der. Barış Manço ısrar edince spiker cebindeki kâğıt paraları çıkartır. Bu olaydan az önce Barış Manço canlı yayında "Anahtar" adlı şarkısını söylemiştir. Bu şarkının bir bölümü şöyledir:
"Beş Akif- bir Saat Kulesi, iki Kule-bir Fatih, beş Fatih-bir Mevlana, İki Mevlana-bir Sinan" (Barış Manço/Anahtar şarkısı/Darısı Başınıza Albümü/1992).
Bu şarkı bir matematik sorusudur ve şarkıda adı geçen kişiler o dönemdeki Türk parası olan banknotların arkasında fotoğrafı olan kişilerdir... Barış Manço spikere sorar:
"Bu paranızda fotoğrafı olan kişi kim?" Spiker: "General." Barış Manço diğer paralardaki fotoğrafları olan kişileri de sorar, spikerin verdiği cevaplar hep aynıdır, "General, amiral, komutan..." Spikerin bu "falanca general, falanca amiral, falanca komutan" cevabından sonra, bu sefer de Barış Manço cebinden Türk paralarını çıkarır...
Barış Manço der ki:
"Bu parada fotoğrafı olan kişi Mehmet Akif Ersoy'dur. şairdir...
Bu fotoğraftaki kişi Mevlana'dır. Düşünürdür… Bu paradaki fotoğrafı olan kişi, Fatih Sultan Mehmet'tir. Adaletin sembolüdür...
Bu paradaki kişi ise Atatürk'tür.
'Yurtta barış, dünyada barış' diyen kişidir.
Bizim paralarımız bunlar.
Biz Türkler ince ruhlu, kibar, medeni insanlar olduğumuz için paralarımızın arkasına şairlerimizin, düşünürlerimizin, bilim adamalarımızın fotoğraflarını bastık...
Siz Fransızlar kendiniz barbar, vahşi olduğunuz için paralarınızın arkasına hep savaş adamlarının fotoğraflarını basmışsınız!" der.
Barış Manço'nun bu müthiş cevabından sonra televizyon yöneticileri canlı yayını keserler ve spikeri yayından alırlar. Başka bir spiker yerine gelir ve canlı yayın yeniden başlar. Yeni spiker Barış Manço'dan ve Türkler'den özür diler...
Bunu biliyor muydunuz?
GERÇEK BİLGİ
15 Temmuz günü Le Figaro gazetesi haberi şu şekilde paylaşmıştı;
Türkler meydanlarda nöbet tutuyor.
Yorulan dinlenmek için evine giderken yerine bir kardeşini ya da arkadaşını bırakırken "Sıkıntı çıkarsa haber ver" diyor. Türkler'in sıkıntı diye bahsettikleri basitçe şey tank, helikopter ve uçak!
TESPİTLİ YORUM
Dünyanın hiçbir yerinde kendi selasına koşan bir millet göremezsiniz.
NE KADAR OLDU?
Türk milleti FETÖ terör örgütünün eli kanlı teröristlerine karşı eşine daha önce dünyada rastlanmamış bir direniş gösterip darbe girişiminde yüzlerce vatandaşımız bayrağı için, demokrasisi için, evlatları için şehitlik mertebesine yükseleli 3 YIL OLDU
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