Bugünkü
Takvim
Lütfi Albayrak Lütfi Albayrak
  • 15 Temmuz 2019, Pazartesi

Erkekler duygusuz değildir

Birçok kadın için cezbedici gibi görünür ama aynı zamanda en önemli şikayettir.
Çünkü beyin lobları problem ve zoru çözme için üretilmiştir. Ve duygularını gizleyen adam her zaman daha değerli bir yer alır kadınların top 10 listesinde.
Peki erkekler neden duygularını gizler...
Listemizin ön sıralarında erkeklerin delikanlılık kitabına uygun adım atması geliyor. Erkekler büyürken "Erkek adam şöyle, erkek adam ağırdır, erkek adam sevse de belli etmez'" diye beyne yüklenen komutlarla yaşamıştır.
Çocukluğunda bu şekilde büyüyen adamımız baba ocağından uzun bir süre uzak kalır. Tabiki askerlik.
Bu dönemde de 'asker ölmez, asker uyumaz, asker yemek yemez, vb.' komutlar yüklenir beyne.
Yani erkek serttir ve güçlü durmalıdır. Fakat bu gücü, duygularını belli etmeme yönünde kullanır. Siz hiç He-man'in sevgilisine açıldığını gördünüz mü?
Listemizin ikinci sırasında ne hissettiğinin bir sır olarak kalması gerektiğini ve bunun dünyanın en kıymetli hazinesi olduğunu falan zanneder. Ve hazineler her zaman gizli bir yerde saklıdır. Ama bu arz talep meselesi.
Kadınlar çözmeye çalıştıkça, erkekler bunu saklamayı iyi becerir.
Birçok erkek kadınlardan bile daha duygusaldır.
Hatta duygusal filmde TV'nin karşısında mendille bile ağlayan erkekler biliyorum. Ama adam, hatun kişinin karşısında nasıl bir savunma kalkanı kullanıyorsa bunu hiçbir zaman ona belli etmiyor.
Çünkü erkekler için duygusallık bir zaaftır.

LÜZUMSUZ BİLGİLER
Margarita pizzanın orijinal tarifindeki fesleğen (yeşil), domates (kırmızı) ve mozerella (beyaz) 3 renkli İtalyan bayrağının tasviridir.

TESPİTLİ YORUM
Ev telefonundan arayıp "Nerdesin?" diye soran insan ile uyurken "Uyuyor musun?" diye soranı evlendirdik mutlu oldular hatta çocukları oldu. O da eve gelen kişiye "Geldin mi?" diye soruyor.

NE KADAR OLDU?
45 kilo olan kız arkadaşının erkeklerin ilgisini çektiğini düşünen You Pan adlı genç adam, ona sürekli yemek yedirerek 40 kilo aldıralı 4 YIL OLDU

AlkışlıYorum
YEĞENİM örümcek adam kostümünü giymiş aynı yaştaki kız aradaşıyla evcilik oynuyor.
Kız arkadaşı da örümcek adamın sevgilisi rölünde.
Onlar oynuyor, ben çaktırmadan izliyorum.
Bizimki kıza "Gel gezelim" diyor, minik prenses Örümcek Adam'a cevap veriyor:
"Haaayıır, gezmeyelim, onun yerine ağlarınla ör beni Eren!" Nasıl yani ya?
Yasal Uyarı: Yayınlanan köşe yazısı/haberin tüm hakları Turkuvaz Medya Grubu’na aittir. Kaynak gösterilse veya habere aktif link verilse dahi köşe yazısı/haberin tamamı ya da bir bölümü kesinlikle kullanılamaz.
Ayrıntılar için lütfen tıklayın.
Haberler Yazarlar Lütfi Albayrak Erkekler duygusuz değildir
Abone olmak için daha iyi bir zaman olamaz. E-Gazeteye abonelik aylık sadece 6,49 TL. E-Takvim aylık sadece 2 TL. Hemen katılmak için tıklayınız.
Diğer Yazıları Tüm Yazıları
  • ve ya
Yazarın Diğer Yazıları tüm yazarları
      FOTO GALERİ