Erkekler duygusuz değildir
Çünkü beyin lobları problem ve zoru çözme için üretilmiştir. Ve duygularını gizleyen adam her zaman daha değerli bir yer alır kadınların top 10 listesinde.
Peki erkekler neden duygularını gizler...
Listemizin ön sıralarında erkeklerin delikanlılık kitabına uygun adım atması geliyor. Erkekler büyürken "Erkek adam şöyle, erkek adam ağırdır, erkek adam sevse de belli etmez'" diye beyne yüklenen komutlarla yaşamıştır.
Çocukluğunda bu şekilde büyüyen adamımız baba ocağından uzun bir süre uzak kalır. Tabiki askerlik.
Bu dönemde de 'asker ölmez, asker uyumaz, asker yemek yemez, vb.' komutlar yüklenir beyne.
Yani erkek serttir ve güçlü durmalıdır. Fakat bu gücü, duygularını belli etmeme yönünde kullanır. Siz hiç He-man'in sevgilisine açıldığını gördünüz mü?
Listemizin ikinci sırasında ne hissettiğinin bir sır olarak kalması gerektiğini ve bunun dünyanın en kıymetli hazinesi olduğunu falan zanneder. Ve hazineler her zaman gizli bir yerde saklıdır. Ama bu arz talep meselesi.
Kadınlar çözmeye çalıştıkça, erkekler bunu saklamayı iyi becerir.
Birçok erkek kadınlardan bile daha duygusaldır.
Hatta duygusal filmde TV'nin karşısında mendille bile ağlayan erkekler biliyorum. Ama adam, hatun kişinin karşısında nasıl bir savunma kalkanı kullanıyorsa bunu hiçbir zaman ona belli etmiyor.
Çünkü erkekler için duygusallık bir zaaftır.
LÜZUMSUZ BİLGİLER
Margarita pizzanın orijinal tarifindeki fesleğen (yeşil), domates (kırmızı) ve mozerella (beyaz) 3 renkli İtalyan bayrağının tasviridir.
TESPİTLİ YORUM
Ev telefonundan arayıp "Nerdesin?" diye soran insan ile uyurken "Uyuyor musun?" diye soranı evlendirdik mutlu oldular hatta çocukları oldu. O da eve gelen kişiye "Geldin mi?" diye soruyor.
NE KADAR OLDU?
45 kilo olan kız arkadaşının erkeklerin ilgisini çektiğini düşünen You Pan adlı genç adam, ona sürekli yemek yedirerek 40 kilo aldıralı 4 YIL OLDU
AlkışlıYorum
YEĞENİM örümcek adam kostümünü giymiş aynı yaştaki kız aradaşıyla evcilik oynuyor.
Kız arkadaşı da örümcek adamın sevgilisi rölünde.
Onlar oynuyor, ben çaktırmadan izliyorum.
Bizimki kıza "Gel gezelim" diyor, minik prenses Örümcek Adam'a cevap veriyor:
"Haaayıır, gezmeyelim, onun yerine ağlarınla ör beni Eren!" Nasıl yani ya?
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