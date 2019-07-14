Akıllı kadınların ilişkilerde uyguladığı 10 küçük sır-2
İlişkide mahremiyete önem verir. Mahremiyet alanına çıkan ilişkilerin zarar göreceğini bilir.
7. Hedeflerini, ilişkileri için ertelemezler.
Hedefler insanı olgunlaştırır. Hayallerinden vazgeçen kadın, ilişkide de mutsuz olur. Doğru olan, partnerinin her konuda kadını desteklemesidir.
8. Kendinden ödün vermez.
Hiç kimse güçlü kadınların öz saygılarını zedeleyemez.
Bunu deneyen varsa asla taviz vermez. Gereken cevabı en ağır şekilde verir
9. Duygularını net bir şekilde ifade eder.
Gizli saklı oyunların içine girmez. Ne hissediyorsa anında söyler.
10. Partnerlerine güvenirler.
Neredesin? Neden beni aramadın?! gibi triplerle partnerlerini baskı altına sokarak kendileri de mutsuz olmaz.
Partnerlerine güvenerek, kendi kişisel alanı onlara sağlarlar. BİTTİ. kizlarsoruyor/ hazallk
LÜZUMSUZ BİLGİLER
Ünlü oyuncu Cameron Diaz'ın teknoloji fobisi var.
Bilgisayarı açıp kapatmayı bile bilmiyormuş.
TESPİTLİ YORUM
Allah hiçbir erkeği "aşkım açıklayabilirim" durumuna düşürmesin.
Daha açıklayabilenini göremedik.
NE KADAR OLDU?
Yoldan geçen köpeğin saldırısına uğrayan karısını kurtarmak isteyen adam, çektiği tabancasıyla karısını vuralı 2 YIL OLDU
AlkışlıYorum
ÇOK beğendiği için kendisine tek taş yüzük alan, işte ve dışarıda kısmeti iyice kapanmasın diye takamayan, evde de babasından dolayı sadece yatmadan önce yarım saat takan kaç kişi vardır? Ne olur bir tek ben olmayayım...
ANNENİZİN dudağında uçuk gördüyseniz nedenini sorarken bir kez daha düşünün.
Zira anneniz, gecenin bir yarısı babanızın ufak(!) bir gaz çıkışı yapması sonucu uykusundan 'Bombalanıyoruz!' diye fırlamış ve ertesi sabah dudağında koca bir uçukla uyanmış olabilir.
Yasal Uyarı: Yayınlanan köşe yazısı/haberin tüm hakları Turkuvaz Medya Grubu’na aittir. Kaynak gösterilse veya habere aktif link verilse dahi köşe yazısı/haberin tamamı ya da bir bölümü kesinlikle kullanılamaz.
Ayrıntılar için lütfen tıklayın.
Ayrıntılar için lütfen tıklayın.
Abone olmak için daha iyi bir zaman olamaz. E-Gazeteye abonelik aylık sadece 6,49 TL. E-Takvim aylık sadece 2 TL. Hemen katılmak için tıklayınız.
- Akıllı kadınların ilişkilerde uyguladığı 10 küçük sır 13 Temmuz 2019, Cumartesi Akıllı ve güçlü kadınlar her konuda olduğu gibi ilişkilerinde de farkını ortaya koyar. Zekice hamlelerle, sağlıklı...
- Kahramanlar neden bekar 12 Temmuz 2019, Cuma Hepimizin hayranlıkla izlediği süper kahramanların neden eşleri yok? Niye evlenmiyorlar? Bir sıkıntı mı var?'...
- İşyeri düşünceleri 11 Temmuz 2019, Perşembe Pazartesi olduğunda: Keşke bugün cuma olsa... Salı günü olduğunda: Perşembe mi ki bugün! Çarşamba olduğunda: Sıksan...
- Yasaklansın bunlar 10 Temmuz 2019, Çarşamba "Zaten geliş fiyatı bu, hiç kârım yok abla/abi" diyen esnaf. Yeni aldığınız bir malı gösterdiğinizde hayırlı olsun...
- Her köyde bulunan 8 tip 09 Temmuz 2019, Salı Köyünüz ister doğuda olsun ister batıda her köyde mutlaka bu insanlardan bulunur. Onlar köyümüzün bazen neşesi...