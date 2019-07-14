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Lütfi Albayrak Lütfi Albayrak
  • 14 Temmuz 2019, Pazar

Akıllı kadınların ilişkilerde uyguladığı 10 küçük sır-2

6. Sosyal medyada ilişkileriyle ilgili paylaşım yapmazlar.
İlişkide mahremiyete önem verir. Mahremiyet alanına çıkan ilişkilerin zarar göreceğini bilir.
7. Hedeflerini, ilişkileri için ertelemezler.
Hedefler insanı olgunlaştırır. Hayallerinden vazgeçen kadın, ilişkide de mutsuz olur. Doğru olan, partnerinin her konuda kadını desteklemesidir.
8. Kendinden ödün vermez.
Hiç kimse güçlü kadınların öz saygılarını zedeleyemez.
Bunu deneyen varsa asla taviz vermez. Gereken cevabı en ağır şekilde verir
9. Duygularını net bir şekilde ifade eder.
Gizli saklı oyunların içine girmez. Ne hissediyorsa anında söyler.
10. Partnerlerine güvenirler.
Neredesin? Neden beni aramadın?! gibi triplerle partnerlerini baskı altına sokarak kendileri de mutsuz olmaz.
Partnerlerine güvenerek, kendi kişisel alanı onlara sağlarlar. BİTTİ. kizlarsoruyor/ hazallk

LÜZUMSUZ BİLGİLER
Ünlü oyuncu Cameron Diaz'ın teknoloji fobisi var.
Bilgisayarı açıp kapatmayı bile bilmiyormuş.

TESPİTLİ YORUM
Allah hiçbir erkeği "aşkım açıklayabilirim" durumuna düşürmesin.
Daha açıklayabilenini göremedik.

NE KADAR OLDU?
Yoldan geçen köpeğin saldırısına uğrayan karısını kurtarmak isteyen adam, çektiği tabancasıyla karısını vuralı 2 YIL OLDU

AlkışlıYorum
ÇOK beğendiği için kendisine tek taş yüzük alan, işte ve dışarıda kısmeti iyice kapanmasın diye takamayan, evde de babasından dolayı sadece yatmadan önce yarım saat takan kaç kişi vardır? Ne olur bir tek ben olmayayım...
ANNENİZİN dudağında uçuk gördüyseniz nedenini sorarken bir kez daha düşünün.
Zira anneniz, gecenin bir yarısı babanızın ufak(!) bir gaz çıkışı yapması sonucu uykusundan 'Bombalanıyoruz!' diye fırlamış ve ertesi sabah dudağında koca bir uçukla uyanmış olabilir.
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Haberler Yazarlar Lütfi Albayrak Akıllı kadınların ilişkilerde uyguladığı 10 küçük sır-2
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