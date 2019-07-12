Kahramanlar neden bekar
Bir sıkıntı mı var?' Kendimizi bunları düşünmekten alamazken peki eşleri olsaydı neler olurdu...
Misal, Süperman tonlarca ağırlıkta bir treni kaza yapmadan iki eliyle iterek durdurur.
Arkasında, "Yaşa sen süperman" bağırışları. Bir kahraman olmanın gururunu yaşarken evine gittiğinde ne oluyor sanıyorsunuz? Karısı 'Kahramanım benim' diye kucağına mı atlıyor? Hayır tabii.
- Nerde kaldın bu saate kadar, bak yemek buz gibi oldu.
Annemler bizi bekliyordu, çaya gidemiycez yine, ne haltlar karıştırdın bu saate kadar, ay benim çileli başım...
Süperman sessizce masaya oturur, birkaç lokma bir şey yer, konu koltukların çok eskidiğine ve zaman değişeceğine geldiğinde kalkar, yatağa uzanır günün yorgunluğuyla hemen uyuyuverir.
Arka plandan sesler gelmeye devam etmektedir.
Evet arkadaşlar her şey göründüğü gibi değil. Misal Batman kardeşimiz Gotham'ın suçlularıyla mücadele ederken evine geldiğinde karısından bir fırça yemez mi sanıyorsunuz...
- Çıkar üstündekileri pis pis gezme ortalarda. Hemen çamaşır makinesine at gözüm görmesin.
Batman boynu bükük bir şekilde üstündekileri çıkartıp çamaşır makinesine doğru ilerler.
Bir başka süper kahramanımız örümcek adam. Sanıyor musunuz evde karısı ile arası iyi... - Örümceeekkk örümceeek!
Gel buraya, - Efendim aşkım?
- Bu ne?
- Ağğğ!! - Ya her yerde ağın var bıktım ben vallahi, bıktım her yeri temizlemekten.
Bir temizlikçi de tutmuyorsun.
Ya arkadaşlar her süper kahramanın arkasında dır dır yapan eş var. Düşündüm belki de bu yüzden evlenmiyorlar.
LÜZUMSUZ BİLGİLER
Yaşlanma karşıtı cilt kremlerinin cildi gerçekten gençleştirdiğine dair hiçbir somut kanıt bulunmuyor. Bu kremler sıradan cilt kremleri gibi cildi nemlendirmekten başka bir şey yapmıyor.
Yalnızca üzerinde yaşlanma karşıtı yazıyor diye diğerlerinden daha pahalıya satılıyorlar.
TESPİTLİ YORUM
Marketteki kasiyer kız "sıradan birisi gelsin" dedi. Ama ben gitmedim neden? Ben sıradan birisi değilim
NE KADAR OLDU?
Ankara'da bir kişi, "12 yıldır ikramiye çıkmadı. Artık bana çıksın lütfen yardım edin" diyerek Milli Piyango'ya mektup göndereli 9 YIL OLDU
AlkışlıYorum
Kazık kadar oldum hala hayali arkadaşım var.
Yolda yürürken, evde otururken, yemek yerken, ders çalışırken hep onunla konuşuyorum.
İşin daha da acınası yanı kendisiyle İngilizce konuşuyorum..
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