Hoşlandığınız kızın sizi resmen kullandığının belirgin işaretleri
Ancak, kazın ayağı hiç de öyle değildir.
Size sürekli "Biz çok iyi arkadaşız, kankayız." gibi sözler söylüyorsa
Hatta daha ileri gidip "Sen benim kardeşim gibisin" çekiyorsa
Canları sıkıldığı anlarda size sürekli kendisini öven şeyler söyletmeye çalışıyorsa
Sizin hakkınızda isminiz dışında aslında hiçbir şey bilmiyorsa
Hislerinizi aslında çok iyi bildiği halde salağa yatmak daha çok işine geliyorsa
Sadece kendi istediği zaman sizinle görüşüp siz istediğinizde işi çıkıyorsa
Baş başa bir şeyler yapmayı planladığınızda mutlaka başka arkadaşlarını da çağırıyorsa
Başka insanların yanında sizinle konuşmayı pek de istemiyorsa
Sizi yanında istemiyor, ancak işine yaradığınız için tamamen kaybolmanızı da istemiyorsa
Bir de utanmadan üstüne üstlük paranızı yiyorsa
Ayak işlerini siz yaptırmaktan asla çekinmiyorsa
O kız sizi ve sizin duygularınızı kullanıp kendisine çıkar sağlıyordur gençler. Ayık olun.
Haberself.com
LÜZUMSUZ BİLGİLER
ABD'de kadın satıcıları ve gangasterler tutuklandığında, paralarına yasal olarak el konulabiliyor.
Fakat mücevherleri alınmıyor. Çok sayıda müceher takmalarının nedenide budur.
Böylece kefalet parası için bu mücevherleri bozdurup serbest kalabiliyorlar.
TESPİTLİ YORUM
"Babamın 1 atı olsa binse de gelse. Annemin yelkeni olsa açsa da gelse.
Kardeşlerim yollarımı bilse de gelse, kızı nereye götürmüşler acaba?"
NE KADAR OLDU?
Eskişehir'de intihar etmek için çatıya çıkan inşaat işçisi yükseklik korkusundan dolayı bayılalı 9 YIL OLDU
AlkışlıYorum
SABAH gözünü büyük bir ağrıyla açıp, üzerine yattığım kolumu mosmor görünce feryat figan bağıran ben olabilirim.
Hatta "Kangren oldum!" diye haykırırken aparmanı başımıza indiren de ben olabilirim. Ama kolumu gecenin bir vakti sulu mürekkeple boyayan ve sabah bunu unutup benimle bağırıp ağlayan kesinlikle abim değildir zira ben kan bağımız olduğuna katiyen inanmıyorum.
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