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Lütfi Albayrak Lütfi Albayrak
  • 09 Haziran 2019, Pazar

Yakın arkadaşınızla yaşayabileceğiniz en güzel anlar

En yakın arkadaşınızla yaşayabileceğiniz bu özel zamanları sizler için LifeHack ve EliteDaily'den derledik. İyi okumalar dileriz.
Üçe kadar sayıp ne yemek istediğinizi söylediğinizde çoğu zaman aynı şeyi söylersiniz.
Bu, siz ve en yakın arkadaşınızın ne yemeye karar vermeye çalıştığınızda da oluşan bir durumdur. Üçe kadar sayarsınız ve ikiniz de aynı anda hangi modda olduğunuzu söylersiniz. Genellikle bu aynı şeyi istemenizle sonuçlanır.
Kendinize doğru takma isimleri bulursunuz.
Doğal olarak gelişir ve bu zamanlarda o anın özel olduğunu hissedersiniz.
Aranızda ikiniz dışında kimsenin bilmediği şakalar oluşur.
En yakın arkadaşınız ve sizin aranızda oluşan şakalar milyonlara değerdir, çünkü espri anlayışlarınız aynıdır.
Sessizce oturduğunuz anlardan rahatsızlık duymazsınız.
Gerçek arkadaşlıklar, hiçbir şey yapmadan rahatlıkla sessiz bir şekilde durabildiğiniz ve yine de eğlendiğiniz zamanlarda oluşur.
Saatlerce konuşursunuz ancak o size sadece dakikalar geçmiş gibi hissettirir.
Geç vakitlere kadar süren sohbetleriniz olur.
Birbirinizin utanç verici hallerine rahatlıkla gülersiniz.
Birbirinizin kıyafetlerini istediğiniz zaman ödünç alabilirsiniz.
Birbirinize bakıp birbirinizin ne düşündüğünüzü hemen anlarsınız.
Aynı konu hakkında defalarca konuşabilirsiniz.
En yakın arkadaşınızın evine çat kapı gidebilirsiniz.
Birbirinize Snapchat'ten çirkin filtreli fotoğraflar atarsınız.
Her zaman birbirinize karşı tamamen dürüstsünüzdür ve bütün sırlarınızı onunla paylaşırsınız.
En yakın arkadaşınızı bulduğunuz zaman,bütün sırlarınızı anlatacağınız kişinin o olduğunu bilirsiniz.
Konuyu açarken tereddüt bile etmezsiniz. Sadece ona içtenlikle güveneceğinizi bilirsiniz.

LÜZUMSUZ BİLGİLER
Kuzey Kore'nin basketbol için kendine has bir puanlama sistemi vardır. Smaç 3 sayı, oyunun son 3 dakikasında basketler 8 sayı ve serbest atış kaçırma -1 sayıymış.

TESPİTLİ YORUM
"Evde böcek görmek sorun değil. Asıl sorun böceği aynı yerde görmeyince başlıyor."

NE KADAR OLDU?
Naşa Beldesi Cumhuriyet Mahallesi muhtarı M. Arslan, orta öğretim sınavına girecek öğrencilerin annelerine, çocuklarıyla ilgilenmeleri için bir yıl mesafirliğe gitme yasağı koyalı 13 YIL OLDU

AlkışlıYorum
HADİ banyoda abdest alırken yanıma gelip "Abdest mi alıyorsun?" diye sordun; cevap vermeyince, "Neden beni ciddiye alıp cevap vermiyorsun?" diye bana sitem ettin anladım.
Peki "Abdest alıyorum anne!" deyince "Abdest alırken konuşulmaz!
Sana bunu kaç kere söyledim!" diye bana neden kızdın?
Offf anne offf!
"BİR AYDA on kilo vermek için arayın" yazısını okuyup , "Bir ayda 15 kilo vermek için kaç kere aramak lazım?" diye soran bir canlı tanıdım! İfşa ederim.
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