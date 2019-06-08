Halı saha replikleri
"11-12 olsun beyler saha..." Çalışanlar için tabii ki erkenden belirlemek gerekiyor ve en az bir gün sonrayı seçmek gerekiyor ki krampon, eldiven ve en önemlisi de evliler için izin vs. işlemleri tam olsun.
"O zaman top yapacak adam kalmıyor abi." Maçın daha başında kadrolar eşit düzeyde dağıtılırken veya kadrolar belliyse pozisyon yerleşimleri yapılırken, birisinin kafasına yatmadığı zaman duyacağınız ilk söz bu olacak. Unutmayın top yapacak adam yoksa takım da yok.
Maç başlar ve mücadele hızlanır. Hele ki ekip olarak ilk maçlarsa şunu duyarsınız:
"Hamlamışım beyler ya..." Evet, haftalardır belki de aylardır sadece günübirlik kısa mesafe yürümek dışında bir aktivite yapmamış herkesten bunu duyacaksınız.
Kaleciye ilk pastan sonra herkesin aklında aynı soru vardır ve istemsizce sorulur:
"Kaleciye geri pas var mı?"
Maç daha yeni başlamışken hamlık evreleri devam eder, top kayıpları başlar. Şunu duyarsınız:
"Pardon beyler." Maçın ilk 15 dakikasında en az 87 kez bu lafı duyabilirsiniz.
Hem kornerler hem de rakip takım atağa çıkarken veya kornerlerde kalecinin görevi takımın görmediği noktaları görmek ve onları uyarmaktır:
"Abi geldi adam, sağa koş.
Ön direği alsın birisi alooo!"
Her takımda en az bir tane her defasında savunma yapmanın ve defansa gelmenin önemini anlatan birisi olur:
"Beyler defansa gelin!"
Genelde serbest stili ile oynayan, yüksek derecede mücadele eden ama daha çok kendine oynayan arkadaşlar mutlaka olur.
İşte tam da o zaman "Paslı beyler" sözü ortak bir şekilde ağızlardan dökülür ve bütün gökyüzünü bu temenni kaplar.
Muazzam bir gol gelir ve tam o esnada futbolcu isimleri duyulmaya başlanır: "Ronaaaaldoooo, Meeesssiiiii, Kuaaareeejmaaaa".
"Ayağa beyler..." Bütün takım Barcelona gibi paslı oynuyor da sanki, bir de bu lafı duyarız. Topu şişirmeden ayağa oynamanın gerekliliğini herkes ağız birliği yapmış gibi onaylar. Bir de yorulanlar geriye yaslanır. "Ben yoruldum sen ileri çık" diyerek takım arkadaşı gazlanır.
"Vurdurmayın beyler..." İyi şutörler her zaman vardır. Bu lafı da sıkça duyarız: "Ordan iyi vurur, kapat önünü!"
"Beyler haftaya aynı kadro" diyerek maç biter hep.
Sürekli bu lafı duyarız ancak hiçbir zaman aynı kadro o maçı yapamaz. Her hafta mutlaka yeni arkadaşlar görürüz. onedio.com
LÜZUMSUZ BİLGİLER
Yapılan bir araştırmaya göre, büyük şirket yöneticileri psikopatik eğilimler gösteriyormuş. Bu gruba benzer özellik taşıyan başka grup ise mahkumlarmış.
TESPİTLİ YORUM
"13 yaşındaki kız 'Hayatımı kararttın' diye tweet atmış. Babası odasının ışığını söndürdü herhalde."
NE KADAR OLDU?
İngiltere'de hırsızlar, Harry Potter filmindeki uçan araba olarak kullanılan arabayı çalıp uçmaya çalışalı 14 YIL OLDU
AlkışlıYorum
X Teyze, bu yaşına rağmen inat edip ehliyet aldın. Aldığın gibi de evin önünden arabayı alıp trafiğe çıktın.
Hepsine tamam.
İyi de ilk gün kaza yapılır mı?
Tamam, hadi yapılır diyelim, illa trafik polisinin arabasına mı çarpılır? Tamam hadi çarpılır diyelim, arabadan gayet sakin ve pişkin bir şekilde inilip trafik polisine "Ne var işte; başkasına çarpsaydım daha mı iyiydi?
O kadar yoldan gelip kazaya bakacaktınız nasıl olsa, size çarptım işte yorulmadan olduğunuz yerde halledersiniz" denir mi? O polis teşekkür eder mi sana X Teyze?
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