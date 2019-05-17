Kadın ve erkek beyni
İşte bir örnek:
KADIN VERSİYONU:
Kadın: Neyin var?
Erkek: Yok bişey.
Kadın: Hayır, yalan söylüyorsun, bişey var saklama.
Erkek: Gerçekten yok birşey hayatım.
Kadın: Belki de artık beni sevmiyorsun. yok yok, anladım ben, başka bi kadın var!
Erkek: !!!
ERKEK VERSİYONU:
Erkek: Neyin var?
Kadın: Yok bişey.
Erkek: Tamam.
Kadınlar 20 bin kelime kullanabilirken, erkekler 7 bin kelime kullanabiliyor.
Kadınlar günde ortalama 1 defa seks düşünürken, erkekler 58 saniyede bir düşünüyor. Kadınların beyni erkek beynine göre yüzde 9 daha küçük ama erkek beyni ile aynı hücrelere sahip. Sadece beyin hücreleri birbirine daha yakın. Kadın beyni ayrıntı konusunda çok fazla hassastır, erkek beyni ise kadınların beynine göre daha pratiktir. Kadınları anlayamazsınız, erkeklere anlatamazsınız.
Erkek anlaması gerekeni anlar, kadın anlamak istediğini anlar. Erkek beyni yenir, kadın beyni yenmez. Birini tek merkezden kontrol edebilirsin, diğer birini anlamak ve kontrol edebilmek için birçok konuda uzmanlaşmak gerekir. Erkek beyni düz mantıktır, genelde akılları doğru düzgün çalışır çünkü çok düşünmezler, boş düşünmezler. Kadın beyni ise komplike düşünür, kılı kırk yarar, gereksiz zaman kaybı yapar, devamlı senaryolar yazar ve gerçekten beyni çalıştırmak yerine beyni yorar. Üzücüdür ama yapacak fazla birşey de yoktur.
Erkek beyninin çalışması: ------------- Kadın beyninin çalışması: ~~~~~ Erkeklerin beyin hücrelerinde bir adet Y kromozomu bulunmasıdır.
Erkek gördüğünü bilir, bildiğini basitçe anlar. yanlış anlar, doğru anlar ama anlar. Kadın göremediklerine inanır, bilmediklerini anlamaya çalışır, derken kafayı yer. Erkek asla değişmeyeceğini düşündüğü kadınla ilişki yaşar, ama kadın değişir. Kadın değiştirebileceğini düşündüğü erkekle ilişki yaşar, ama erkek değişmez..
Kadınların duygu ve hafıza kaydetme hücreleri erkeklere göre daha büyük.
Erkeklerde agresif olmayı tetikleyen hücreler kadınlara göre daha büyük ve daha çabuk beyine iletiliyor.
Kadın kendisiyle ilgili bir durum olmasa bile üzerine alınır, erkekse kendinden bahsedildiği halde lafı başkası yiyor zanneder. Kadının mazotu mantık, erkeğinki hormondur.
Erkeğin ön yargı kadının içgüdü temeli üzerine olmasıdır. Erkekler çoğunlukla sol lobunu kullanırken, kadınlar da çoğunlukla sağ lobunu kullanmaktadır.
LÜZUMSUZ BİLGİLER
Paraguay, dünya üzerinde Çin Halk Cumhuriyeti yerine Çin Cumhuriyeti'ni asıl Çin Hükümeti olarak tanıyan 23 ülkeden biridir.
Güney Amerika'da ise tektir.
TESPİTLİ YORUM
@aycalkoparan Yaptığım bir harekete cevaben "SENİN BURCUN NE YA?" diye soran herkese başka bir burç söylüyorum. Hepsi de istisnasız "BELLİ ZATEN" diye cevap veriyor. Bu burç sektörü çok tırt.
NE KADAR OLDU?
Kayseri'de kocasını bıçaklayan bir kadın "Eve sarı kız getirdi. Sarı ayrılık demek. Benden ayrılmak istiyordu" diyeli 10 YIL OLDU
FIKRA
Yeni evli bir çift kol kola yürüyormuş.
Bu sırada bir horoz, tavuğu kovalamış ve ibiğinden gagasıyla yakalayıp üstüne atlamış.
Horozun bu eylemine yeni evli çiftle birlikte 5-6 yaşlarında bir çocuk da tanık olmuş. Aynı olaya tanık olmanın verdiği bir yakınlaşma ile birbirlerine gülümsemişler.
Erkek, küçük çocuğa sormuş: Yoksa bu horoz sizin mi?
- Evet abi.
- Peki, bu olay sık sık olur mu?
- Saymadım abi, ama günde 8-10 kez oluyor galiba" deyince genç kadın kocasını dirseği ile dürterek, "Hıh! Bir horoz kadar olamıyorsun" demiş.
Bunun üzerine kocası bozuntuya vermemeye çalışarak yeniden bir soru yöneltmiş:
- Peki küçük, bu olayı horoz hep aynı tavukla mı, yoksa değişik tavuklarla mı gerçekleştiriyor?
"Aynı tavukla olur mu abi, elbette her seferinde başka bir tavukla oluyor" deyince bu kez de kocası dirseği ile karısını dürterek:
- Hıh! Şimdi aldın mı ağzının payını...
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