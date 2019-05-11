Yazları erkeklerin açılıp saçılması
Mesela vücutçu gençlerimiz ya da abilerimizin garibimsi yakalı bady'ler giyerek döşüğündeki kıllarımı aldırdım havasında kendini seksi sanarak gezmesi.
Gömlek giyerek göbeğine kadar gömleğin düğmelerini açıp dekolte veren er kişiler.
Bunlar altına genellikle kısa pantolon da giyerler.
Bacaklarındaki kıllar bana genelde "Kıllarda bacak var" espirisini yaptırıyor. Alt taraf şişhane üst taraf çok afedersiniz diyemiyeceğim terbiyem el vermedi.
Her iki kardeşin de benzer özelleri vardır. Göğüs kıllar tıraş edilmiş, halı saha modeli gibi göğüsünü gererek dolaşırlar. Bir de bunların kıllarını kesmeden dolaşanları var. Kışın görülmeyen kıllartüyler, ilkbaharda dalgalanan otlar gibi rüzgarda bir sağa bir sola savruluyor. Ee tabii ki de otlar kadar sevimli olmuyor.
Göbekli abilerimizin göbek dekoltesi vermesi. Nasıl mı?
Abiler tişört giyer. Ve bu tişört özellikle midir bilmiyorum ama dar ve kısadır. Alttan göbek bir yaratık biçiminde çıkar.
Ay ay ay aaayy en bombasına geliyorum. Kolsuz atlet-tişört giyen tipler.
Hangi akla hizmet giyildiğini düşündüğüm bu tişörtleri giyen dayıları -bakın hakaret yok dayı diyorum- bunları gerçekten özgüvenlerinden dolayı takdir ediyorum. Ama lütfen fazla özgüven o kadar da iyi değildir.
Abicim omuzunda general apoleti gibi kıllarla dans oynanıyor, sen atlet giyerek geziyon. Anladım hürgeneralsin de o kadar özgür kalmayın be dayıcım.
Hele bazılarının koltuk altı kılları, abowwwww kokusu babowwww dedirtiyor.
LÜZUMSUZ BİLGİLER
Kasaplık mesleği ile uğraşanlar sürekli hayvan kesip, kan ve et ile iç içe oldukları için devlet tarafından 6 ayda bir izin verilir ve belli bir süre bahçıvanlık işi ile meşgul olması sağlanırdı. Bu sayede kasapların merhamet, insaf gibi insani duygularını kaybetmelerinin önüne geçilirdi.
Bu ince düşünce sayesinde Osmanlı'da kasaplar, hem mesleklerini icra ediyor hem de insani duygularının kaybedilmesi engelleniyordu.
TESPİTLİ YORUM
@meerkatonprozac ÇUKUR DİZİSİ:
Sakallı adamlar bağrışıyor.
Türkçe Rap...
Sakallı adamlar silahlı çatışmaya giriyor.
Ceylan Ertem...
Kadın oyuncular 2 laflıyor.
Sazlı bir şeyler çalıyor.
Sakallı adamlar hırsla yumruklarını sıkıyor.
Bölüm sonu.
NE KADAR OLDU?
Yolspor'la oynadıkları maçta 25-0 yenilince, ligin ikinci yarısında rövanş maçına çıkmak istemeyen Seydilerspor'lu oyuncular Yolspor yöneticileri tarafından, "Söz bu sefer çok gol atmayacağız" diye ikna edildikten sonra maç 27-0 biteli 9 YIL OLDU
AlkışlıYorum
Kendinden yaklaşık 10 santim fazla boya sahip bir kızı tavlamaya çalışıp da başarılı olamayan kuzenimin kendince yaptığı yorum:
"Boyumdan büyük işlere kalkıştım ben."
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